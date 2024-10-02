奇蹟！桃園79歲婦失蹤5天…颱風登陸前被尋獲「倒臥草叢、意識清楚」

桃園市大園區一名79歲陳姓老婦，上個月28日經由家屬報案失蹤，近幾日都遍尋不著，許多網友紛紛在各大臉書社團轉傳家屬的協尋貼文。歷經5天尋找，今天終於傳出好消息，有民眾在大園區一處田地發現老婦倒臥草叢，奇蹟的是老婦意識清楚且無明顯外傷，讓家屬放下心中大石。

陳婦家屬9月28日上午6點50分向大園警方報案，指出家中79歲老母親平時患有失智症，當天約上午6點40分發現人不見，請求警方協助。對此警方調閱附近監視器，發現陳婦疑似走到大園區環區東路及平南路口，但之後就再也沒有出現在監視器畫面中。

直到30日有民眾指出疑似在平南路附近蓮花池發現陳婦身影，消防人員接獲通報到場協尋但不見人影，隨後在10月1日、2日上午找尋皆未尋獲；對此消防人員抽絲剝繭，先是乘船往溪流找尋，甚至請來法師協助，但都一無所獲。

直到今天下午2點34分有民眾報案，發現陳婦倒臥在平南路77巷田地草叢裡，救護人員到場發現陳婦意識清楚且尚能說話，沒有明顯外傷僅身體較虛弱，隨即使用長背板搬運後將陳婦送往衛福部桃園醫院治療。

老婦歷經5天失蹤終於在颱風侵襲前夕尋獲，讓家屬放下心中大石，事後在網路上PO文向各社團報平安，1小時就吸引近2千人按讚，網友紛紛回應「太好了，人平安就好，好幾天沒吃好睡好，老人家很寶貴」、「上天保佑人平安就好」、「太好了！真是太感動了」，也有網友提醒「記得幫阿嬤申請防走失手鍊帶著」以防萬一。