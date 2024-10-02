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水柱噴半天高！台中男開車失控撞斷北屯消防栓 附近民眾側目
台中市周姓男子在今天中午行經北屯區松竹路時，疑因車輛失控，撞上路旁消防栓與電箱，導致自來水管外洩，水柱噴發數公尺高，警方獲報後到場調查，周男無酒精濃度，自述因車輛失控才撞上肇事，詳細的肇事原因，有待後續調查釐清。
據查，周姓男子（54歲）在今天中午12時許開車，沿北屯區松竹路往環中路方向行駛，在路口處左轉時，疑因車輛失控，衝撞人行道上電箱及自來水管線，造成車頭毀損，自來水的水柱噴發半天高，引發附近民眾側目，有人拍下照片後，在網路平台分享。
第五警分局到場調查，周男無酒精濃度，也無人受傷，初判是周左轉時，車輛失控，詳細肇事原因交由交通警察大隊分析研判。
警方呼籲，駕駛人應時刻保持注意力集中，謹慎操作車輛，尤其在轉彎或變換車道時，應確保車速適中並遵守交通號誌，以免發生意外。
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