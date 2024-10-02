快訊

最新預報出爐！中颱山陀兒小跑步靠近中 「18縣市」有機會颱風連假

火鍋店抱整桶冰淇淋狂吃...遭批「缺德」 文大帶學生登門致歉

山陀兒發威困變形車內...台東貨車司機撞擊滾落巨石全身骨折 今搶救不治

聽新聞
0:00 / 0:00

水柱噴半天高！台中男開車失控撞斷北屯消防栓 附近民眾側目

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市周姓男子在今天中午行經北屯區松竹路時，疑因車輛失控，撞上路旁消防栓與電箱，導致自來水管外洩，水柱噴發數公尺高，警方獲報後到場調查，周男無酒精濃度，自述因車輛失控才撞上肇事，詳細的肇事原因，有待後續調查釐清。

據查，周姓男子（54歲）在今天中午12時許開車，沿北屯區松竹路往環中路方向行駛，在路口處左轉時，疑因車輛失控，衝撞人行道上電箱及自來水管線，造成車頭毀損，自來水的水柱噴發半天高，引發附近民眾側目，有人拍下照片後，在網路平台分享。

第五警分局到場調查，周男無酒精濃度，也無人受傷，初判是周左轉時，車輛失控，詳細肇事原因交由交通警察大隊分析研判。

警方呼籲，駕駛人應時刻保持注意力集中，謹慎操作車輛，尤其在轉彎或變換車道時，應確保車速適中並遵守交通號誌，以免發生意外。

台中市周姓男子今天中午開車，行經北屯區松竹路時，撞斷消防栓，水柱噴發半天高。記者陳宏睿／翻攝
台中市周姓男子今天中午開車，行經北屯區松竹路時，撞斷消防栓，水柱噴發半天高。記者陳宏睿／翻攝
台中市周姓男子今天中午開車，行經北屯區松竹路時，撞斷消防栓，水柱噴發半天高。記者陳宏睿／翻攝
台中市周姓男子今天中午開車，行經北屯區松竹路時，撞斷消防栓，水柱噴發半天高。記者陳宏睿／翻攝
台中市周姓男子今天中午開車，行經北屯區松竹路時，撞斷消防栓，水柱噴發半天高。記者陳宏睿／翻攝
台中市周姓男子今天中午開車，行經北屯區松竹路時，撞斷消防栓，水柱噴發半天高。記者陳宏睿／翻攝
台中市周姓男子今天中午開車，行經北屯區松竹路時，撞斷消防栓，水柱噴發半天高。記者陳宏睿／翻攝
台中市周姓男子今天中午開車，行經北屯區松竹路時，撞斷消防栓，水柱噴發半天高。記者陳宏睿／翻攝

人行道 台中市 失控 車道 酒精

延伸閱讀

台中北屯透天頂樓加蓋起火 老屋主急逃生

斥資5.64億元！台中北屯區最美公園停車場今動工

北屯3大戰區實登價格大揭露！驚見「1建商」頻頻上榜、躍居一線！

台中北屯八旬婦與家人同住 今早墜落4樓透天…送醫不治

相關新聞

板橋天橋驚傳墜橋意外 6旬男不明原因墜落頭部重創送醫

新北市板橋區中正路一處天橋今天上午10時許發生墜落意外。60多歲男子不明原因從天橋上墜落，頭部撕裂傷血流如注。救護人員到...

趕風雨前下山！南投菜車深夜翻覆 高麗菜散滿地

山陀兒颱風撲台，南投仁愛鄉正值高山蔬果產期，當地農民連日搶收作物趕出貨，但昨深夜一輛滿載高麗菜的大貨車行駛於投89線力行...

搶看「二姐」復出國慶晚會門票瘋搶 警方已逮4黃牛

國慶晚會將於周六晚上於大巨蛋登場，「二姐」江蕙更將在晚會復出開唱，吸引不少人想要參與，周一開放索取門票15分內就被索光，...

奇蹟！桃園79歲婦失蹤5天…颱風登陸前被尋獲「倒臥草叢、意識清楚」

桃園市大園區一名79歲陳姓老婦，上個月28日經由家屬報案失蹤，近幾日都遍尋不著，許多網友紛紛在各大臉書社團轉傳家屬的協尋...

台中家具工廠失火 市府：為「納管」工廠、去年8月消防安檢合格

西屯區廣福路「家具工廠」發生火災，造成3死1重傷。中市經發局表示，這家工廠原本沒有工廠登記，依工輔法「納管」並核准工廠改...

山陀兒發威落石坍方…台東貨車司機撞擊滾落巨石全身骨折 今搶救不治

山陀兒颱風挾帶強勁雨勢，造成台東南迴公路從9月30日起多處落石坍方，當晚7點多一名66歲李姓男子駕駛貨車行經392.5公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。