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台中工廠大火引發空汙 環保局：近午空品恢復正常

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中市西屯區一處家具工廠今天清晨5時許發生火警，造成3人命喪火場；火場濃煙直竄天際，還飄出異味，造成空汙，環保局發布「空汙突發事件通知」，提醒事故發生附近地區的民眾關閉門窗。環保局長陳宏益說明，火災在上午11時許撲滅，且因受颱風外圍環流影響，風勢較強，汙染物快速擴散，近中午空品狀況已恢復正常。

台中市消防局說明，現場建築物為2層樓鐵皮建物火煙竄出，延燒1棟鐵皮建物，消防隊到場布署水線搶救，火勢在今早7時14分控制，燃燒面積500平方公尺，僅70歲郭姓工廠負責人逃出送醫，疑似68歲郭妻、24歲兒子，及侄子陸續在工廠的寢室等地點被消防員發現，3人都已經罹難，遺體炭化無法辨識身分。

環保局在今天上午8時，發布「空汙突發事件通知」，針對事故發生地點附近下風處，包括黎明路三段及漢翔路附近民眾，可能會有火災異味情形，提醒附近民眾關閉門窗，颱風期間也請避免外出。

環保局說明，環保局根據火場附近空氣品質測站及空氣盒子的監測數據，接獲空品異常通知，立即派員抵達現場，環保局監測下風處空氣品質，火災點下風處約550公尺微型感測器亦顯示，空品自今天清晨5時26分開始有逐漸受到影響，在6時48分達最高值891μg/m3，後續濃度介於45μg/m3至400μg/m3之間，並於10時45分下降至23μg/m3恢復正常。

環保局表示，考量現場及空品變化情形，環保局在上午6時19分轉請教育局及衛生局，通知下風處學校、醫院等敏感族群，留意空品變化及加強自我防護；8時許更於環保局臉書及環保志工市屯區群組發布訊息，提醒該區域民眾留意，並請新聞局透過市府官方Line發佈提醒圖卡。

台中市西屯區一家家具工廠火警，環保局發布「空汙突發事件通知」，提醒民眾關閉門窗。近中午空品狀況已恢復正常。圖／台中市環保局提供
台中市西屯區一家家具工廠火警，環保局發布「空汙突發事件通知」，提醒民眾關閉門窗。近中午空品狀況已恢復正常。圖／台中市環保局提供
台中市西屯區一家家具工廠火警，環保局發布「空汙突發事件通知」，提醒民眾關閉門窗。近中午空品狀況已恢復正常。記者陳宏睿／翻攝
台中市西屯區一家家具工廠火警，環保局發布「空汙突發事件通知」，提醒民眾關閉門窗。近中午空品狀況已恢復正常。記者陳宏睿／翻攝

火災 環保局長 空氣品質

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