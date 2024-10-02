台南工廠疑雙氧水儲槽洩漏 暫停產線噴水霧防護

台南市官田區一間工廠今天發生疑似雙氧水儲槽洩漏冒煙情況，消防人員獲報到場進行水霧防護，工廠暫停產線工作檢查，清點人員無人受傷受困，初判為儲槽上方洩壓孔溢流引起。

台南市政府消防局上午10時31分獲報，指稱官田區工業路一家工廠疑似有化學氣體洩漏冒煙，陸續調派11部各式車輛、消防機器人、22名人員前往救援，消防人員抵達後發現疑似為雙氧水儲槽洩漏，立即架設移動式射水砲進行水霧防護。