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台南工廠疑雙氧水儲槽洩漏 暫停產線噴水霧防護

中央社／ 台南2日電

台南市官田區一間工廠今天發生疑似雙氧水儲槽洩漏冒煙情況，消防人員獲報到場進行水霧防護，工廠暫停產線工作檢查，清點人員無人受傷受困，初判為儲槽上方洩壓孔溢流引起。

台南市政府消防局上午10時31分獲報，指稱官田區工業路一家工廠疑似有化學氣體洩漏冒煙，陸續調派11部各式車輛、消防機器人、22名人員前往救援，消防人員抵達後發現疑似為雙氧水儲槽洩漏，立即架設移動式射水砲進行水霧防護。

經廠方暫停產線工作並清點於廠區上班人員，確認123名員工全部到齊，無人受傷受困，初步調查現場共有槽體2桶，其中一桶為醋酸，另一桶昨天剛灌滿7公噸雙氧水，洩漏處為上方洩壓孔溢流，並非破洞，循防護及槽體分流方式處理。

台南市官田區一間工廠2日發生疑似雙氧水儲槽洩漏冒煙情況，消防人員獲報到場進行水霧防護。（讀者提供）中央社 中央通訊社
台南市官田區一間工廠2日發生疑似雙氧水儲槽洩漏冒煙情況，消防人員獲報到場進行水霧防護。（讀者提供）中央社 中央通訊社

台南 消防人員

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