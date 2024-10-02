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影／移工酒後聚集口角糾紛 警到場電擊槍喝止逮失聯移工

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市沙鹿區昨天深夜發生移工酒後聚集口角糾紛，員警到場時，移工驚聲尖叫逃逸，員警強力控制一名移工，另一名移工被警方以電擊槍喝止，現場查獲一名失聯移工。

昨晚11點20分，台中市清水警分局獲報，沙鹿區台灣大道六段有移工聚集疑似糾紛，立即起動快打到場。

警方到場時發現二名越南籍移工正要離開現場，盤查過程中，二名男性移工不聽制止徒步逃逸，員警以強制力控制其中一名移工，另一名移工警方以電擊槍喝止，仍趁機橫越台灣大道往山區逃逸。

經查現場男子身分是28歲男子，越南籍阮姓失聯移工，依法解交移民署台中事務大隊收容，另名逃逸移工警方正會同移民署人員查緝中。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中市沙鹿區發生移工聚集疑似糾紛，警方快打部隊到場。圖／取自社會事新聞影音
台中市沙鹿區發生移工聚集疑似糾紛，警方快打部隊到場。圖／取自社會事新聞影音
台中市沙鹿區發生移工聚集疑似糾紛，警方快打部隊到場。圖／取自社會事新聞影音
台中市沙鹿區發生移工聚集疑似糾紛，警方快打部隊到場。圖／取自社會事新聞影音

台中市 移工 移民署

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