男子颱風夜北市東區馬路隨意攔車叫囂 警方壓制強制送醫

台北市復興南路二段昨天颱風夜突然出現一名陳姓男子，跑到馬路中央大聲叫囂，他先是攔截計程車在車前吵鬧，還要攔截大型客運車，嚇得客運車改車道；轄區警方到場後，制止不成緊急壓制，將男子送往北市聯合醫院松德院區治療。

瑞安街派出所昨天晚間10時許接獲民眾報案，復興南路2段馬路上有一名男子，大聲叫囂且隨意攔車，造成往來用路人危險。警方到場後先是制止，但男子不理會警方，仍執意要跑到馬路中間，警方拉男子手高喊危險，男子乾脆趴在地上耍賴。

警方懷疑男子精神狀況出現異常，聯合附近熱心民眾，合力將陳姓男子壓制並管束在人行道上，避免事態擴大。