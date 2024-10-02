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影／台中輕熟女開車找眼鏡...逆向撞轎車釀4車連環車禍
台中市劉姓女子昨天駕駛Infiniti休旅車行經逢甲商圈時，疑為找掉落的眼鏡，未注意車前狀況，逆向撞上對向開車的鄭姓男子的車輛後，再波及一輛機車、一輛汽車，造成一名駕駛胸部、雙腳擦挫傷送醫，警方調查，劉女沒有酒駕，初判是未注意車前狀況釀禍。
第六警分局交通分隊在昨天晚間7時許獲報，逢甲商圈的河南路、福上巷發生連環車禍，警方到場調查，案發時劉姓女子（41歲）當時駕駛Infiniti休旅車，沿河南路內側快車道，往福上巷方向行駛，劉女疑因當時在車內找眼鏡，未注意車前狀況，先逆向撞上鄭姓男子（28歲）轎車後，再碰撞吳姓男子（29歲）的機車，以及黃姓男子（29歲）的轎車，造成吳男胸部、雙腳擦挫傷。
警方調查，涉案的四名駕駛都無酒精濃度，初判是劉女分心駕駛，未注意車前狀況釀禍。
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