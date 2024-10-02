影／台中家具工廠造成3死 盧秀燕：特登納管輔導中

台中市西屯區一家家具工廠今天清晨發生大火，造成3死的不幸意外，台中市長盧秀燕到現場視察時表示，該工廠已沒有營運，目前只作為倉儲空間，由於業者妻子因為日前中風行動不便，才會離開原本居住的地方到該倉庫居住。今天清晨發生大火，事故原因還在調查。

盧秀燕表示，七旬的業者即時逃出，不過妻子、兒子、姪子都逃生不及而罹難，業者有五名子女，其中照顧妻子的兒子罹難，還有4名女兒，部分配合警消製作筆錄，部分則前往醫院照料業者。該間家具工廠屬於特登納管的工廠，正在輔導中。 台中市西屯區同志巷的工廠發生火警，延燒兩戶，警消發現三具遺體，七旬郭姓老翁脫困。記者黃仲裕／翻攝 台中市長盧秀燕（左一）到火災現場關心。記者黃仲裕／攝影 台中市消防局今天清晨5時許獲報，西屯區同志巷的家具工廠發現火警，一共第六大隊、轄區協和分隊等共計12個單位，出動各式消防車30輛、消防人員84名。記者黃仲裕／攝影 台中市西屯區同志巷的工廠發生火警，延燒兩戶，警消發現三具遺體，七旬郭姓老翁脫困。記者黃仲裕／翻攝 台中市西屯區同志巷的工廠發生火警，延燒兩戶，警消發現三具遺體，七旬郭姓老翁脫困。記者黃仲裕／翻攝 台中市西屯區家具工廠在今晨火警，七旬郭姓業者脫困，送醫後插管，郭妻子、兒子、姪子罹難，已燒到焦黑，難以辨識身分，今將報請檢察官相驗，釐清死因。記者黃仲裕／攝影 台中市長盧秀燕（右）慰問發生不幸的死者家屬。記者黃仲裕／攝影 現場建築物為2層樓鐵皮建物火煙竄出，延燒1棟鐵皮建物，布署水線搶救，火勢在今早7時14分控制，燃燒面積500平方公尺。記者黃仲裕／攝影