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影／台中家具工廠造成3死 盧秀燕：特登納管輔導中
台中市西屯區一家家具工廠今天清晨發生大火，造成3死的不幸意外，台中市長盧秀燕到現場視察時表示，該工廠已沒有營運，目前只作為倉儲空間，由於業者妻子因為日前中風行動不便，才會離開原本居住的地方到該倉庫居住。今天清晨發生大火，事故原因還在調查。
盧秀燕表示，七旬的業者即時逃出，不過妻子、兒子、姪子都逃生不及而罹難，業者有五名子女，其中照顧妻子的兒子罹難，還有4名女兒，部分配合警消製作筆錄，部分則前往醫院照料業者。該間家具工廠屬於特登納管的工廠，正在輔導中。
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