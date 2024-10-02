颱風夜開車…台中妙齡女開車疑恍神 連撞路旁3車一人傷

台中市卓姓女子在今天凌晨1時許，開車行經北區時，疑精神不濟，未注意車前狀況，在忠明路擦撞路旁停放的3輛轎車，不過三輛車都是停放狀態，除了卓女臉部、全身有多處擦挫傷之外，無其他人員受傷，卓女無酒精濃度，初判是未注意車前狀況釀禍。

第二警分局在今天凌晨1時許獲報，北區忠明路173號附近，有發生連環車禍，警方到場調查，當時開車的卓姓女子（26歲）開車沿忠明路往西屯路方向行駛時，不明原因在案發地點，擦撞停放於路邊3輛車，卓女左臉、左前臂、右胸、右手臂及下腹部多處挫傷，已送醫治療，所幸無生命危險。

警方表示，此起車禍遭波及的車輛都是停放狀態，僅卓女外，無人受傷。員警對卓女進行酒測，無酒精反應。

目前員警已調閱附近監視器影像以釐清肇事原因，初判是未注意車前狀況釀禍，詳細事故肇因將由交通警察大隊進一步分析調查。