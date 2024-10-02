影／西屯家具工廠惡火3死 為何倉儲當住家？盧秀燕透露這原因

台中市西屯區家具工廠在今晨火警，七旬郭姓業者脫困，送醫後插管，郭妻子、兒子、姪子罹難，已燒到焦黑，難以辨識身分，今將報請檢察官相驗，釐清死因。市長盧秀燕今早到場關心，提到案發工廠是倉儲使用，因存放木材等沙發家具，火勢來得又大又快，造成三人喪生，目前工廠是特登納管輔導中。

市長盧秀燕說，今晨發生火警的地點是一間家具工廠，裡面很多易燃物品，火災來得又快又大，但工廠現在沒有營運，僅作為倉儲使用，業者的妻子在中秋節前後中風，因為原居住地點需要爬樓梯，不適合照顧高齡中風的妻子 ，所以才會利用該倉庫，作為照料妻子的地點，今早因不明原因起火。

盧秀燕說，幸好七旬的業者即時逃出，不過妻子、兒子、姪子都逃生不及而罹難，業者有五名子女，其中照顧妻子的兒子罹難，還有4名女兒，部分配合警消製作筆錄，部分則前往醫院照料業者。該間家具工廠屬於特登納管的工廠，正在輔導中。

郭翁的女兒說，案發地點是父母與弟弟一起居住，平常是輪流方式照料父母，弟弟除了白天照料母親之外，晚上還會兼差工作，很孝順父母。

西屯區廣福里長吳賢龍說，郭姓業者熱心公益，參加許多在地社團，「做人很好、很成功」，郭翁妻子因中風住院，一個多月前才返回工廠居住，由郭男兒子照顧，郭男兒子為照顧母親，與母親住在同一個房間，沒想到雙雙罹難。

台中市消防局今天清晨5時許獲報，西屯區同志巷的家具工廠發現火警，一共第六大隊、轄區協和分隊等共計12個單位，出動各式消防車30輛、消防人員84名，現場由第大隊長蔡孟栩擔任指揮官，消防局長孫福佑到場指揮。