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台中西屯家具工廠3死大火 七旬負責人自行逃出傷勢曝光

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

中颱山陀兒襲台，台中市西屯區一家木材工廠今天清晨5時許傳火警，僅70歲郭姓工廠負責人逃出，疑似68歲郭妻、郭的兒子（24歲）及侄子喪生火場；台中榮總說明，郭男送到台中榮總搶救，全身約20%、二到三度燒燙傷，目前意識清楚，疑似有吸入性灼傷之情形，入住燒傷加護病房治療中。

台中市消防局說明，現場建築物為2層樓鐵皮建物火煙竄出，延燒1棟鐵皮建物，布署水線搶救，火勢在今早7時14分控制，燃燒面積500平方公尺，僅郭姓老翁逃出，疑似郭妻、郭翁兒子及侄子則陸續在工廠的寢室等地點被消防員發現，但都已經罹難，遺體炭化無法辨識身分。

環保局說明，目前環境風場偏北風，下風處，包括黎明路三段及漢翔路附近可能會有火災異味情形，環保局發布空汙通知，應變小組也已派員趕往現場，並持續掌握握附近空氣品質測站及空氣盒子之監測數據，請民眾不必恐慌。

台中市西屯區一家木材工廠火警，環保局稍早發布「空汙突發事件通知」，提醒民眾關閉門窗，颱風期間也請避免外出。圖／台中市消防局提供
台中市西屯區一家木材工廠火警，環保局稍早發布「空汙突發事件通知」，提醒民眾關閉門窗，颱風期間也請避免外出。圖／台中市消防局提供
台中市西屯區同志巷的工廠發生火警，延燒兩戶，警消在工廠陸續發現三具遺體。記者陳宏睿／翻攝
台中市西屯區同志巷的工廠發生火警，延燒兩戶，警消在工廠陸續發現三具遺體。記者陳宏睿／翻攝
台中市西屯區一家木材工廠火警，消防局持續滅火中；環保局對此發布「空汙突發事件通知」，提醒民眾關閉門窗，颱風期間也請避免外出。圖／台中市環保局提供
台中市西屯區一家木材工廠火警，消防局持續滅火中；環保局對此發布「空汙突發事件通知」，提醒民眾關閉門窗，颱風期間也請避免外出。圖／台中市環保局提供

台中市 台中榮總 環保局

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