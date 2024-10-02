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影／拘提畫面曝！新莊縱火男扮女報案「我家失火」 受害情侶1人未脫險
曾姓男子今天凌晨疑在新北市新莊區民本街租處套房縱火，5分鐘後曾男打扮成女子模樣到派出所報案「我家失火」，警一眼認出他就是去年涉嫌縱火犯，昨檢才發出拘票當場拘提，稍早曾男雙手上銬，帶往縱火地點畫面曝光。
據了解，曾姓男子（24歲）有多項前科，去年12月2日他因心情不好，涉嫌在新北市新莊區民本街25巷租處縱火洩憤，依法移送地檢署偵辦。不料，曾男多次傳喚未到庭應訊，昨天地檢署發出拘票拘提。
今天凌晨2時59分左右，曾男不明原因疑在新北市新莊區民本街舊公寓4樓第3室租處套房（剛租一個多月）縱火。火燒5分鐘後，曾男打扮成女子模樣外出徒步走了一小段路，旋即在民安西路上攔搭一輛機車前往派出所。
不久，曾男抵達派出所向警報案「我家失火」，警員王廷睿一看便認出曾就是去年縱火犯，且曾因屢傳未到庭應訊，昨天地檢署發出拘票，當場被警上銬拘提。
警方同步通知119派員到場搶救，經布水線10分鐘後撲滅火勢，救出該層另間套房內一對吳姓情侶檔，檢視吳姓男子（37歲）些微嗆傷、吳姓女子（32歲）一度無生命徵象，緊急協助兩人送醫急救，吳女未脫離險境。
目前曾男在派出所偵詢，曾男為何穿著女裝報案，相關疑點仍待釐清，警詢後將依公共危險罪嫌送辦；另拘提部分依法解送歸案。
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