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雷雨交加休旅車國道慘遭雷劈…車子瞬失動力 1家四口曝感受
山陀兒颱風來襲，一輛休旅車昨天下午在國道1號苗栗縣頭屋路段遭雷擊，車子瞬間失去動力，車內1家4口感到一陣麻麻感覺，還好無大礙，趕緊停車在路肩，初步檢測電腦套件發生故障，維修費用還待估價。
遭雷擊的車主在網路分享經驗，也來網友驚呼，車子在高速公路遭雷擊，機率微乎其微，柯姓車主及姜姓太太今天仍心有餘悸，柯表示，一家四口昨天下午3點多途經國1號124公里頭屋鄉路段，當時雷雨交加，他發現有7、8個落雷在路旁的樹林，因此刻意行駛中線車道。
「突然強烈的閃光及巨大爆炸聲」！柯姓車主發現車子的抬頭顯示器黑幕，車面板亮起故障燈，也失去動力，太太提緊他將車子滑入路肩，防止後車追撞，車子停下來，才發現車子左後方小片焦黑遭到雷擊。
柯姓車主說，雷擊當時他的肩膀、太太的肚子都有麻麻的感覺，2個小孩在睡覺，後來車子就沒有辦法發動，拖吊回北部後檢修，電腦套件有部分故障，還有車子怠速不穩，還要進一步檢查。
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