影／台中西屯家具工廠3死1重傷 孝兒照顧中風老母同房雙罹難

台中市西屯區家具工廠在今天清晨傳出火警，七旬郭姓業者即時脫困，但全身有30％二度燒燙傷，送醫後插管住進加護病房，郭的妻子、兒子、姪子則在火場中罹難，陸續被消防員在火場內發現遺體，不過已燒到焦黑，難以辨識身分，今將報請檢察官相驗，釐清死因。

西屯區廣福里長吳賢龍說，郭姓業者熱心公益，參加許多在地社團，「做人很好、很成功」，郭翁妻子因中風住院，一個多月前才返回工廠居住，由郭男兒子照顧，郭男兒子為照顧母親，與母親住在同一個房間，沒想到雙雙罹難。

台中市消防局今天清晨5時許獲報，西屯區同志巷的家具工廠發現火警，一共第六大隊、轄區協和分隊等共計12個單位，出動各式消防車30輛、消防人員84名，現場由第大隊長蔡孟栩擔任指揮官，消防局長孫福佑到場指揮。