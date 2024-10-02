影／台3線19歲豐田男擦撞內側車 BMW失控撞毀…男駕駛重傷
颱風夜，屏東縣九如鄉公所前台3線上今天凌晨發生車禍，19歲黃男駕駛白色豐田TOYOTA在外側車道，疑失控擦撞內側車道同向直行18歲鄭姓男子駕駛黑色BMW，導致鄭失控撞擊分隔島，號誌桿、燈號撞毀，車頭全毀。黃男車輛遭撞擊往前衝後停下，鄭男重傷，黃男酒測值為零，肇事原因警方調查。
颱風夜，屏東縣入夜後風雨漸增，黃男行車記錄器顯示，黃男行駛在台3線往里港方向外側車道，車輛突然偏內側，接著撞上內側同向的黑色BMW車。車禍現場周邊監視器錄下發生瞬間，撞擊力道之大，鄭男黑色BMW失控撞上分隔島，撞毀一盞路燈、兩個限速桿，鄭男受困車內。駕駛白色豐田汽車黃男則往前衝後一段距離後才停下。
消防人員凌晨12點20分接獲報案後，事發地點一旁就是九如鄉公所、九如消防分隊，消防人員趕緊用破壞器材協助鄭男脫困，鄭男重傷，腦出血、肺水腫傷勢嚴重，送往屏基後轉送高雄長庚。
警方調查，兩人車上都僅駕駛1人，白車駕駛黃男受傷送醫，黃男酒測值為零。鄭男受傷昏迷，酒測值尚待檢測。鄭男無照駕駛，警方持續調查車禍肇因。
警方呼籲，雨天駕駛車輛須放慢車速，並請注意路面及車前狀況，以免有發生車輛打水漂進而造成失控的意外情事。
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