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影／巴貝多籍礦砂船擱淺蘭嶼岸邊 颱風強浪拍打船破漏油
台東蘭嶼外海船艙進水的巴貝多籍BLUE LAGOON貨輪，19名船員昨已平安吊掛至蘭嶼；不過，貨輪則漂流到龍門港附近擱淺岸邊，強勁風浪不斷拍打撞擊下，今天船體已出現明顯破損，並出現漏油，環保局及鄉公所嚴密監控汙染情況，隨時應處。
蘭嶼鄉公所秘書周孋珠表示，貨輪船體中段已有明顯破損，並有油汙現象，已經通報縣環保局做緊急因應。環保局表示，目前由海委會及航港局協調各單位監測貨輪，環保局已備妥各項器材待命，蘭嶼也有相關防汙設備，待風浪趨緩就可立即處置。
巴貝多籍BLUE LAGOON貨輪昨天清晨在蘭嶼外海船艙進水，19名船員決定棄船，包括空勤、海巡及國搜中心展開救援，將船員全數救出至蘭嶼；不過，船體在強勁風浪拍打下，逐漸靠向岸際，最終擱淺龍門港附近岸際，今早發現船體破損。
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