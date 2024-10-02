西屯工廠清晨惡火尋獲2遺體...炭化嚴重 還有1人也尋獲

台中市消防局在今天清晨5時許獲報，西屯區同志巷一間家具工廠傳出火警，中港等12個分隊前往滅火，初報一名七旬屋主脫困，疑有老翁的妻子、兒子、侄子受困，火勢除了起火戶之外，還延燒其他2間倉庫，火勢已今早7時許控制，不過在8時許時，在一間寢室內發現一具遺體，9時許發現另具遺體，炭化嚴重無法辨識身分，性別、身分待查，老翁插管後，住進加護病房，尚未脫險。

台中市消防局在今天清晨5時許獲報，西屯區同志巷的家具工廠發現火警，一共第六大隊、轄區協和分隊等共計12個單位，出動各式消防車30輛、消防人員84名，現場由第大隊長蔡孟栩擔任指揮官，消防局長孫福佑到場指揮。

經查，現場建築物為2層樓鐵皮建物火煙竄出，延燒1棟鐵皮建物，布署水線搶救，火勢在今早7時14分控制，燃燒面積500平方公尺，現場七旬老翁逃出，約有30％二度燒燙傷、意識清楚，由協和救護車送往台中榮總救治。