台中西屯家具工廠大火七旬翁逃出 妻兒3人受困已確定1人罹難

台中市消防局在今天清晨5時許獲報，西屯區同志巷一間家具工廠傳出火警，中港等12個分隊前往滅火，初報一名七旬屋主脫困，疑有老翁的妻子、2名兒子受困，火勢除了起火戶之外，還延燒其他2間倉庫，火勢已今早7時許控制，不過在8時許時，於一間寢室內發現一具遺體，性別、身分待查，詳細的起火原因，有待警消人員後續調查。

台中市消防局在今天清晨5時許獲報，西屯區同志巷的家具工廠發現火警，一共第六大隊、轄區協和分隊等共計12個單位，出動各式消防車30輛、消防人員84名，現場由第大隊長蔡孟栩擔任指揮官，消防局長孫福佑到場指揮。