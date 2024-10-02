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新莊男疑縱火…5分鐘後到派出所稱「我家失火」 波及套房情侶1命危

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新莊男疑縱火5分鐘後到派出所稱「失火」 波及套房情侶1命危

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

曾姓男子去年涉嫌縱火，多次傳喚未出庭，昨檢發拘票拘提，今天凌晨疑又在新北市新莊區民本街租處套房縱火，5分鐘後神情恍惚到派出所報案「我家失火」，警當場拘提。消防到場撲滅火勢，救出另間套房一對情侶，女子目前狀況危急持續搶救。

據了解，曾姓男子（24歲）有多項前科，去年12月2日心情不好在新北市新莊區民本街25巷租處縱火洩憤，案經地檢署偵辦，曾男多次傳喚未到庭應訊，昨天地檢署發出拘票。不料，今天凌晨2時59分左右，曾男疑在租一個多月的新租處（新北市新莊區民本街）舊公寓4樓第3室套房內縱火。

火燒5分鐘後，曾男步行到附近派出所向警報案「我家失火」，值班警一看認出曾男就是去年縱火犯，當場拘提，並通知119派員到場搶救，經布水線撲滅火勢，入內救出另間套房一對情侶吳姓男子（37歲）、吳姓女子（32歲）。吳女一度無生命徵象，緊急送醫急救，仍未脫離險境。目前曾男還在派出所偵詢，警詢後依法解送歸案，另依公共危險罪嫌送辦。

曾姓男子去年涉嫌縱火被通緝，今天凌晨疑又在新北市新莊區租處套房縱火，警當場拘提依法解送歸案。記者曾伯愷／翻攝
曾姓男子去年涉嫌縱火被通緝，今天凌晨疑又在新北市新莊區租處套房縱火，警當場拘提依法解送歸案。記者曾伯愷／翻攝
曾姓男子去年涉嫌縱火被通緝，今天凌晨疑又在新北市新莊區租處套房縱火，警當場拘提依法解送歸案。記者曾伯愷／翻攝
曾姓男子去年涉嫌縱火被通緝，今天凌晨疑又在新北市新莊區租處套房縱火，警當場拘提依法解送歸案。記者曾伯愷／翻攝
曾姓男子去年涉嫌縱火被通緝，今天凌晨疑又在新北市新莊區租處套房縱火，警當場拘提依法解送歸案。記者曾伯愷／翻攝
曾姓男子去年涉嫌縱火被通緝，今天凌晨疑又在新北市新莊區租處套房縱火，警當場拘提依法解送歸案。記者曾伯愷／翻攝

套房 縱火

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