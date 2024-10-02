新莊男疑縱火5分鐘後到派出所稱「失火」 波及套房情侶1命危

曾姓男子去年涉嫌縱火，多次傳喚未出庭，昨檢發拘票拘提，今天凌晨疑又在新北市新莊區民本街租處套房縱火，5分鐘後神情恍惚到派出所報案「我家失火」，警當場拘提。消防到場撲滅火勢，救出另間套房一對情侶，女子目前狀況危急持續搶救。

據了解，曾姓男子（24歲）有多項前科，去年12月2日心情不好在新北市新莊區民本街25巷租處縱火洩憤，案經地檢署偵辦，曾男多次傳喚未到庭應訊，昨天地檢署發出拘票。不料，今天凌晨2時59分左右，曾男疑在租一個多月的新租處（新北市新莊區民本街）舊公寓4樓第3室套房內縱火。