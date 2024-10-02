遭二次輾壓？疑點須釐清 女大生遭撞死案解剖複驗

東海大學林姓女大生遭巨業客運司機撞死案，檢警昨會同家屬，在台中殯儀館解剖複驗。記者陳宏睿／攝影 巨業交通施姓駕駛撞死林姓女大學生，家屬質疑二次輾壓致死，檢警已通知同行的王姓學姊、施姓駕駛訊問，家屬原本不同意解剖，為釐清死因，昨天同意解剖複驗，採集組織、檢體送驗。台中地檢署表示，此案仍有疑點須釐清，視相關事證，不排除以殺人罪方向偵辦。

檢警檢視公車行車記錄器發現，施姓司機撞上林女後，有先下車察看，當時同行的王女喊「你壓到人了，快打電話報警」，未料施上車後卻先移動車輛，距離約有40至50公分，王女急喊「不要動了」，施才未再動作，是否有殺人犯意，將後續釐清。

上月22日台中公車在斑馬線撞死行人，肇事司機24日交保後，到林女靈堂上香、下跪致歉，林母質問司機，王女說出原只壓到手臂，駕駛下車察看，又上車踩油門，才釀成意外；消息傳出引發外界議論。

台中地檢署原安排24日解剖複驗，當日林母不願女兒挨刀，檢察官認為無解剖必要，將遺體冰存；後來家屬質疑二次輾壓致死，經媒體報導後，檢警陸續通知王女、施姓司機到案，釐清案發經過；另根據行車記錄器、路口監視器、目擊證人等證據，還原現場。

檢察官昨與林母、林女胞弟到台中殯儀館，解剖複驗，釐清林女死因；家屬婉拒受訪，僅說「配合檢警調查釐清」。

台中地檢署表示，此案隨著偵辦，仍有疑點需要釐清，由承辦檢察官到台中殯儀館解剖，以查明案發經過，全案目前依過失致死罪偵辦，不排除隨著事證發展，有依殺人罪方向偵辦的可能性。