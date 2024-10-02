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江蕙開唱 國慶晚會1票喊萬元 3黃牛被逮
「二姐」江蕙國慶晚會復出開唱，民眾瘋狂索取免費門票，黃牛看準商機，搶票後在網路兜售，一張甚至叫價到一萬元。北市刑警大隊至昨早清查15件網路售票案，確認3件是黃牛，8件疑為詐騙，4件還要清查。
北市觀傳局昨也抽出200組敬老票券，正、備取各200名，公布在官方活動網站，並陸續以電話通知，明下午5時前若無法聯繫確認正取人員參與，將失去資格，由備取名單依序遞補。
觀傳局表示，順利候補者4日上午10時公布在官方網站，同步以電話通知；錄取及候補皆不得轉讓參加資格或更換人員。
警方網路巡邏發現，9月30日中午開放索票後，網路平台就出現販售訊息，已立案偵辦加價販售門票15件，其中不乏詐騙訊息，昨報請台北地檢署指揮偵辦。
警方循線調查，前兩天在北市、苗栗及基隆查獲在網路售票的黃姓男子、林姓男子及張姓女子；分別以每張加價1萬、1500、1200元兜售國慶晚會票券2張。警約談後，3人坦承販售黃牛票。
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