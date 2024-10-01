問一句「來過嗎？」 台中LaLaport燒肉店女員工遭女客暴打

LaLaport燒肉店林姓員工，今天上午遭鄭姓女客人暴打，親友上網路揭露此事。圖／網友Klein0911提供

台中LaLaport購物中心的一間燒肉店，在今天上午傳出有林姓女員工遭鄭姓女客人暴打的糾紛，林女的親人在網路平台上揭露此事，也心疼林女，「這社會怎麼了」，還說姪女當時只問女客人一句「來過嗎」即遭暴打，臉腳都有瘀青、頭髮也被扯斷。第三警分局表示，已接獲林女提告傷害，將依法究辦。

經查，林姓女子（22歲）是LaLaport購物中心燒肉店的員工，鄭姓女子（35歲）在今天上午11時許，與母親一起到店內用餐，林女帶二人入店後，林女詢問鄭女「有來用餐過嗎」，未料鄭女突然情緒不穩，抓扯林女頭髮暴打，當時店內林姓男同事發現後，趕緊上前制止，過程中，林男眼睛也被打傷。

警方獲報到場時，鄭女已離開現場，獨留鄭女母親在場，鄭母沒有提及女兒是否有身心狀況，僅說「女兒心情不好」，願意替女兒賠償。

林女事後到醫院驗傷後，前往第三警分局提告傷害，林女的家屬也在網路平台Threads發文，揭露此事，林女家屬寫到「我就問這社會怎麼了，好好上個班也發生這種意外」、「怕這種人沒給警惕，又對下一個人做出傷害這樣怎麼辦」。

林女親友也說，該名女客身高有170公分、體重恐達百公斤，姪女體格較嬌小，被暴打過程，頭髮被扯斷、臉、腳都有瘀青，因此事搞得身心俱疲，家屬都很心疼。