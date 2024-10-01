颱風山陀兒來襲 雲林疑1移工釣魚落水尚未尋獲
颱風山陀兒來襲，雲林縣消防局今天下午1時許接獲民眾報案，台西夢幻沙灘有1名疑似外籍移工落水，消防局與海巡署出動搜救，尚未尋獲。
縣長張麗善今天下午4時到災害應變中心主持颱風山陀兒第2次工作會議，各局處報告防災整備，並與20鄉鎮市公所視訊了解狀況。
雲林縣消防局指出，今天下午1時17分接獲民眾報案，台西夢幻沙灘有人落海，現場沒有家屬、同行者，搜救人員一度以為是謊報，但目擊者強調看到1名疑似外籍移工在現場釣魚，之後落水。
消防局與海巡署皆出動空拍機進行搜查，另外，海巡署出動船艇在海上搜尋，目前尚未找到人。
張麗善說，根據中央氣象局預估，颱風山陀兒對雲林影響，風勢大於雨勢，已請各單位開口契約廠商務必做好整備即時應災，災害應變中心現為二級開設，晚間10時升為一級開設，屆時會公告危險警戒區、管制入口及出海，請相關單位注意及民眾做好準備。
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