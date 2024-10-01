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暴風圈擴大！強颱山陀兒陸警新增彰化、南投 估明下半天登陸

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影／詐團趁颱風天收割 高雄警防颱突發拔槍驚見大筆贓款

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

山陀兒颱風直逼高雄襲來，高雄警方今天發現，詐騙集團車手趁颱風收割，帶著多張金融卡到超商提領詐款。警方逮捕2名車手，發現他們已經提出128萬元，依詐欺及違反洗錢防制法罪嫌移送法辦。

高雄市警前鎮分局草衙派出所員警，因9月間發現有詐團車手出沒前鎮區草衙地區，掌握車手的轎車，正四處尋找這輛車。

今天上午10時許，員警在協助防災勤務，無意間在路上發覺這輛車，馬上尾隨跟監，直到三民區樂仁路，見轎車開進公有停車場，1名男子下車到旁邊超商，馬上跟入超商，發現王姓男子（18歲）帶多張金融卡，已提領4萬元，立即上前盤查，查獲丁男涉嫌當詐團車手。

警方隨即趕去停車場，拔槍控制轎車上的丁姓男子（38歲），竟發現車上散落一片金融卡，而且車上還有不少現金，獲知丁姓男子疑是詐團派去監控王姓男子提款的「收水手」，立即逮捕丁、王2人，共查扣50多張金融卡，以及疑似詐款128萬元，還發現車上準備點鈔機要數錢。

警方依詐欺及違反洗錢防制法罪嫌，將丁、王2人移送法辦，並將擴大追查幕後黑手。

詐團趁颱風天收割詐騙贓款，高雄警方拔槍驚見多張金融卡和大筆贓款。記者林保光／翻攝
詐團趁颱風天收割詐騙贓款，高雄警方拔槍驚見多張金融卡和大筆贓款。記者林保光／翻攝
詐團趁颱風天收割詐騙贓款，高雄警方拔槍驚見多張金融卡和大筆贓款。記者林保光／翻攝
詐團趁颱風天收割詐騙贓款，高雄警方拔槍驚見多張金融卡和大筆贓款。記者林保光／翻攝
詐團趁颱風天收割詐騙贓款，高雄警方拔槍驚見多張金融卡和大筆贓款。記者林保光／翻攝
詐團趁颱風天收割詐騙贓款，高雄警方拔槍驚見多張金融卡和大筆贓款。記者林保光／翻攝

山陀兒颱風 詐騙 詐騙集團 超商 車手

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