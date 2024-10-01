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台中男借住同學家死於陽台…陳屍處有空藥盒 檢要抽血

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市江姓男子在今天清晨被鄭姓友人發現，陳屍在自家陽台，警消到場確認，江已明顯死亡，鑑識人員到場採證，發現案發陽台無外力破壞、打鬥痕跡，江男身體也無明顯外傷，但陳屍處有空的藥盒，檢察官今天與江父相驗後，江父有提到兒子有身心疾病，檢察官指示抽血釐清死因，遺體則無解剖必要。

台中市消防局在今天清晨獲報，北屯區大樓有人需要救護，不過警消到場時發現，江姓男子（30歲）已明顯死亡多時。該處非江姓男子的住處，而是鄭姓高中同學的住處，江男是在今年8月間，才向同學借住該處，江男患有身心疾病，精神狀況不佳，一直無業靠鄭男收留，但警方鑑識人員現場採證後，初步排除外力介入，但江男的詳細死因，仍須檢察官、法醫後續相驗才能釐清。

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台中市江姓男子今天清晨陳屍在鄭姓同學的住處陽台，檢察官今天相驗，釐清死因。圖／本報資料照
台中市江姓男子今天清晨陳屍在鄭姓同學的住處陽台，檢察官今天相驗，釐清死因。圖／本報資料照

台中市 檢察官 高中同學

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