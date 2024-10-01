巴貝多籍貨輪擱淺蘭嶼 巨浪打上甲板岌岌可危

在蘭嶼外海船艙進水的巴貝多籍「BLUE LAGOON」貨輪，19名船員已平安吊掛至蘭嶼；貨輪則漂到龍門港附近擱淺，傍晚逢漲潮，大浪打上甲板，物品落海四處漂流。

巴貝多籍「BLUE LAGOON」貨輪今天清晨在蘭嶼外海船艙進水，19名船員決定棄船，經國搜中心、海巡、空勤以及消防人員合作，於下午2時順利將19船員吊掛至蘭嶼機場，並送至蘭嶼衛生所檢查，人員均平安。

貨輪原來位置是在龍門港和小蘭嶼間，但被風吹和海流逐漸帶往龍門港，下午1時許擱淺在岸邊；傍晚逢漲潮，大浪打在甲板上，物品落海四處漂移，民眾已發現海面有油汙。

巴貝多籍「BLUE LAGOON」貨輪船總噸數4萬3498噸，船員19人（烏克蘭7人、埃及9人、俄羅斯3人），存油有柴油39噸、低硫燃油227噸，載運礦砂67500噸，從中國大陸前往新加坡。