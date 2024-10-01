巴貝多籍貨輪擱淺蘭嶼 巨浪打上甲板岌岌可危
在蘭嶼外海船艙進水的巴貝多籍「BLUE LAGOON」貨輪，19名船員已平安吊掛至蘭嶼；貨輪則漂到龍門港附近擱淺，傍晚逢漲潮，大浪打上甲板，物品落海四處漂流。
巴貝多籍「BLUE LAGOON」貨輪今天清晨在蘭嶼外海船艙進水，19名船員決定棄船，經國搜中心、海巡、空勤以及消防人員合作，於下午2時順利將19船員吊掛至蘭嶼機場，並送至蘭嶼衛生所檢查，人員均平安。
貨輪原來位置是在龍門港和小蘭嶼間，但被風吹和海流逐漸帶往龍門港，下午1時許擱淺在岸邊；傍晚逢漲潮，大浪打在甲板上，物品落海四處漂移，民眾已發現海面有油汙。
巴貝多籍「BLUE LAGOON」貨輪船總噸數4萬3498噸，船員19人（烏克蘭7人、埃及9人、俄羅斯3人），存油有柴油39噸、低硫燃油227噸，載運礦砂67500噸，從中國大陸前往新加坡。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言