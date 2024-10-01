國道標誌牌面鬆脫砸中轎車 駕駛：高公局認疏失「4螺絲只剩1個」

國道1號北向53公里內壢路段今上午，24歲的戴姓轎車駕駛行經外車道時，突然遭一旁鬆脫國道標誌牌面砸中。記者翁唯真／翻攝

國道1號北向53公里內壢路段今上午，24歲的戴姓轎車駕駛行經外車道時，突然遭一旁鬆脫國道標誌牌面砸中，國道警方立即調派巡邏車前往查看，並通報交控派遣工務段前往處理，現場無人受傷。

記者稍早致電交通部高公局北區養護工程分局中壢工務段，工務段回應，研判昨天風勢大，造成牌面搖晃螺絲鬆脫倒下 ，經現場檢查，螺栓及基礎沒有鏽蝕問題，目前牌面先運回工務段，後續做修復，受損車輛有給予慰問金及後續討論賠償。

有民眾網路社群發出一段影片，只見行車紀錄器拍下一旁標誌倒下瞬間，民眾也寫下，「紀錄我還活著的瞬間，好險不是人生出口專用車道，從沒想過會被高速公路標誌砸中，高公局的人到場，承認了他們的疏失，四個螺絲只剩一個，尷尬的跟我們說，另外三個掉了沒注意到，好險我們都還活著，才能在這邊聽你說什麼你的疏失？好好檢查巡視不就好了嗎，難道不知道颱風要來？四顆螺絲剩一顆，要多扯高公局颱風天請好好巡視你們的疏忽。」