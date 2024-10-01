聽新聞
0:00 / 0:00
國道標誌牌面鬆脫砸中轎車 駕駛：高公局認疏失「4螺絲只剩1個」
國道1號北向53公里內壢路段今上午，24歲的戴姓轎車駕駛行經外車道時，突然遭一旁鬆脫國道標誌牌面砸中，國道警方立即調派巡邏車前往查看，並通報交控派遣工務段前往處理，現場無人受傷。
記者稍早致電交通部高公局北區養護工程分局中壢工務段，工務段回應，研判昨天風勢大，造成牌面搖晃螺絲鬆脫倒下 ，經現場檢查，螺栓及基礎沒有鏽蝕問題，目前牌面先運回工務段，後續做修復，受損車輛有給予慰問金及後續討論賠償。
有民眾網路社群發出一段影片，只見行車紀錄器拍下一旁標誌倒下瞬間，民眾也寫下，「紀錄我還活著的瞬間，好險不是人生出口專用車道，從沒想過會被高速公路標誌砸中，高公局的人到場，承認了他們的疏失，四個螺絲只剩一個，尷尬的跟我們說，另外三個掉了沒注意到，好險我們都還活著，才能在這邊聽你說什麼你的疏失？好好檢查巡視不就好了嗎，難道不知道颱風要來？四顆螺絲剩一顆，要多扯高公局颱風天請好好巡視你們的疏忽。」
國道警回應，初步了解，戴男駕駛車，行經國道1號北向53公里內壢路段輔助車道，外側護欄1面出口專用標誌牌突然向車道傾倒，戴男閃避不及，遭該牌面擊中，導致車輛擋風玻璃、右側車窗及車頂受損，所幸戴男未受到傷害，警方通知中壢工務段到場，後續交由高公局處理。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言