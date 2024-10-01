強颱來襲前挽不回前任 高雄女跑到前男友家中潑汽油

高雄41歲黃姓女子想要追回46歲陳姓前男友，趁颱風襲台前跑到陳男家外求復合，朝陳男家門口潑汽油企圖縱火，所幸火勢未點燃，警方到場後，黃女情緒仍不穩定，全案朝恐嚇罪偵辦，並協助陳男聲請保護令。

楠梓警分局表示，今天中午12時許，黃女先致電陳男，想要陳男與她復合，但兩人感情已到盡頭，黃女見陳男態度堅決，隨即在電話中恫嚇要到陳男家中防火。

黃女掛掉電話後，用寶特瓶裝著汽油，跑到陳男位於楠梓區右昌街的家門口潑灑警告，黃女潑完後準備離開，陳男馬上將黃女攔下報案。

警方到場後，現場無人受傷，因黃女情緒極不穩定，員警緩和雙方情緒後將依恐嚇罪嫌移送偵辦，並建請預防性羈押，另協助陳男聲請家暴保護令。

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