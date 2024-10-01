聽新聞
0:00 / 0:00
強颱來襲前挽不回前任 高雄女跑到前男友家中潑汽油
高雄41歲黃姓女子想要追回46歲陳姓前男友，趁颱風襲台前跑到陳男家外求復合，朝陳男家門口潑汽油企圖縱火，所幸火勢未點燃，警方到場後，黃女情緒仍不穩定，全案朝恐嚇罪偵辦，並協助陳男聲請保護令。
楠梓警分局表示，今天中午12時許，黃女先致電陳男，想要陳男與她復合，但兩人感情已到盡頭，黃女見陳男態度堅決，隨即在電話中恫嚇要到陳男家中防火。
黃女掛掉電話後，用寶特瓶裝著汽油，跑到陳男位於楠梓區右昌街的家門口潑灑警告，黃女潑完後準備離開，陳男馬上將黃女攔下報案。
警方到場後，現場無人受傷，因黃女情緒極不穩定，員警緩和雙方情緒後將依恐嚇罪嫌移送偵辦，並建請預防性羈押，另協助陳男聲請家暴保護令。
★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言