國慶晚會黃牛票 北市警查獲3嫌移送裁罰

國慶晚會黃牛頻傳，台北市警方今天表示，已立案偵辦加價販售15案，於台北市、苗栗縣及基隆市查獲3嫌，依社維法移送裁罰，另查出8起臉書售票詐欺案。

國慶晚會將於10月5日在台北大巨蛋登場，邀請到封麥9年的「二姐」江蕙復出開唱，昨天中午開放免費索票，5000席入場券15分鐘內發完，隨即出現一堆黃牛票，引發各界關注。

台北市警察局刑事警察大隊今天透過新聞稿表示，9月27日即成立專責查緝小組，於各大網路平台及社群展開網路巡邏，自昨天中午開放索票後就發現網路平台有售票訊息，統計至昨晚8時，已立案偵辦加價販售15件。

此外，清查臉書販售國慶晚會票券訊息，有8件為詐騙案，將報請台北地檢署指揮偵辦。

市刑大表示，專責查緝小組昨天和今天循線追查，分別於台北市中山區、苗栗縣竹南鎮及基隆市安樂區查獲35歲黃男、53歲林男和23歲張女，3嫌分別涉嫌在網路以每張加價新台幣1萬元、1500元、1200元不等價格，兜售國慶晚會票券2張。

市刑大說，3嫌警詢時均坦承不諱，全案依違反社會秩序維護法第64條，函請管轄地方法院簡易庭裁罰。

台北市政府警察局表示，將持續全面清查網路平台，針對利用國慶晚會票券加價販售、詐騙等案件嚴正執法。