離譜爸媽將幼童獨留車上「車子反鎖」消防人員神救援
離譜家長！金門一對爸媽貪圖方便，昨天晚間在車輛未熄火就下車購物，並將1歲女童留在車上，豈料返回車上時發現車子遭反鎖，又沒有備用鑰匙，怕孩子受驚嚇，於是趕緊找來消防人員救援，經與家屬溝通後，救援人員果斷破窗，順利將幼兒救出，結束一場虛驚。
金門縣消防局表示，昨天晚間20時27分在金寧鄉伯玉路一段的商店發生一起車內幼童救援的事件，消防局指揮中心接獲報案後，立即派遣金寧分隊消防車及救護車人員5名前往現場救援。女童的父親表示，當時幼童坐在駕駛座上，孩子無法打開車門，因此立即打電話報案求援。
金寧分隊接獲報案，立即派遣救災車輛2輛，並由小隊長李正義率消防人員5名前往現場救援，第一時間查看幼童狀況，詢問車主得知無備用鑰匙後，因此選擇破窗方式進行救人，經評估離幼童最遠的車窗黏貼膠布，期間消防人員不斷安撫並以燈光誘導幼童遠離破窗處，隨及以破壞工具將車窗打破，前後約5分鐘的時間將幼童抱出，所幸女童僅有些許驚嚇並無大礙。
金門縣消防局第一大隊大隊長董必文表示，這場幼童受困雖只是虛驚一場，但根據道路交通管理條例，汽車駕駛人對於6歲以下或需要特別看護兒童，單獨留於車內者，可處駕駛人新臺幣3千元罰鍰。他也呼籲民眾，在炎熱天氣下，車內溫度快速上升，極易引發中暑、脫水等危險情況，嚴重者甚至可能危及生命。此外，駕駛人離開車輛，應隨身攜帶車輛鑰匙。如果發生危急情況，應立即撥打119求助，讓專業救援人員協助處理，避免自行破壞車輛，造成車內人員受傷。
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