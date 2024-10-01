快訊

發文表態？多位台灣藝人紛祝賀中共國慶 陸委會發聲了

南韓梨泰院害死159人 法院一審判決「輕判與無罪」

緩慢向北移動！氣象署估強颱山陀兒「明登陸」：南部慎防豪雨、致災性強風

離譜爸媽將幼童獨留車上「車子反鎖」消防人員神救援

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

離譜家長！金門一對爸媽貪圖方便，昨天晚間在車輛未熄火就下車購物，並將1歲女童留在車上，豈料返回車上時發現車子遭反鎖，又沒有備用鑰匙，怕孩子受驚嚇，於是趕緊找來消防人員救援，經與家屬溝通後，救援人員果斷破窗，順利將幼兒救出，結束一場虛驚。

金門縣消防局表示，昨天晚間20時27分在金寧鄉伯玉路一段的商店發生一起車內幼童救援的事件，消防局指揮中心接獲報案後，立即派遣金寧分隊消防車及救護車人員5名前往現場救援。女童的父親表示，當時幼童坐在駕駛座上，孩子無法打開車門，因此立即打電話報案求援。

金寧分隊接獲報案，立即派遣救災車輛2輛，並由小隊長李正義率消防人員5名前往現場救援，第一時間查看幼童狀況，詢問車主得知無備用鑰匙後，因此選擇破窗方式進行救人，經評估離幼童最遠的車窗黏貼膠布，期間消防人員不斷安撫並以燈光誘導幼童遠離破窗處，隨及以破壞工具將車窗打破，前後約5分鐘的時間將幼童抱出，所幸女童僅有些許驚嚇並無大礙。

金門縣消防局第一大隊大隊長董必文表示，這場幼童受困雖只是虛驚一場，但根據道路交通管理條例，汽車駕駛人對於6歲以下或需要特別看護兒童，單獨留於車內者，可處駕駛人新臺幣3千元罰鍰。他也呼籲民眾，在炎熱天氣下，車內溫度快速上升，極易引發中暑、脫水等危險情況，嚴重者甚至可能危及生命。此外，駕駛人離開車輛，應隨身攜帶車輛鑰匙。如果發生危急情況，應立即撥打119求助，讓專業救援人員協助處理，避免自行破壞車輛，造成車內人員受傷。

消防人員以破壞工具將車窗打破，前後約5分鐘的時間將幼童抱出，所幸女童僅有些許驚嚇並無大礙。圖／金門縣消防局提供
消防人員以破壞工具將車窗打破，前後約5分鐘的時間將幼童抱出，所幸女童僅有些許驚嚇並無大礙。圖／金門縣消防局提供
金門一對爸媽貪圖方便，昨天晚間在車輛未熄火就下車購物，並將1歲女童留在車上，豈料返回車上時發現車子遭反鎖，又沒有備用鑰匙，好在消防人員果斷破窗，順利將幼兒救出，結束一場虛驚。圖／金門縣消防局提供
金門一對爸媽貪圖方便，昨天晚間在車輛未熄火就下車購物，並將1歲女童留在車上，豈料返回車上時發現車子遭反鎖，又沒有備用鑰匙，好在消防人員果斷破窗，順利將幼兒救出，結束一場虛驚。圖／金門縣消防局提供

消防人員 金門 鑰匙

延伸閱讀

台中南區民宅二樓火警 女屋主急報案逃生幸無人傷亡

嘉縣農民颱風凱米失蹤逾2個月 家屬求神問卜不放棄

山陀兒颱風來勢洶洶 南市消防人員整備救生器材防範

桃園復興溯溪男沒安全措施 墜10米溪流臉部撕裂、牙斷送醫

相關新聞

巴貝多籍礦砂船失去動力被風浪拍打 逐漸靠向蘭嶼岸際恐擱淺

受強颱山陀兒影響在台東蘭嶼外海失去動力的巴貝多籍「BLUE LAGOON」礦砂船，船上共19名船員，空勤將船員吊掛蘭嶼機...

影／颱風進逼溪水暴漲3山友困瓦拉米步道 剩1天糧急求援

一支3人登山隊伍上月26日由台東向陽入山，預計昨天從瓦拉米登山口下山。昨天返程途中，在瓦拉米步道遇到溪水暴漲，3人撤回佳...

強颱來襲前挽不回前任 高雄女跑到前男友家中潑汽油

高雄41歲黃姓女子想要追回46歲陳姓前男友，趁颱風襲台前跑到陳男家外求復合，朝陳男家門口潑汽油企圖縱火，所幸火勢未點燃，...

台中男借住高中同學家…今晨死在陽台 檢警查死因

台中市消防局在今天清晨獲報，北屯區大樓有人需要救護，不過警消到場時發現，年約30歲的江姓男子已明顯死亡多時，經查，該處非...

離譜爸媽將幼童獨留車上「車子反鎖」消防人員神救援

離譜家長！金門一對爸媽貪圖方便，昨天晚間在車輛未熄火就下車購物，並將1歲女童留在車上，豈料返回車上時發現車子遭反鎖，又沒...

高雄男修剪樹木摔落水圳 下巴受傷急送醫

高雄市旗山區55歲李姓男子趁颱風撲台前修剪住家附近的樹木，卻不慎摔進水圳裡，警消獲報到場後，將李男救起，但他意識昏迷，救...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。