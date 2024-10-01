偽造車牌氾濫竟可在網路購買 雲林查獲18人36面偽牌送辦

近期內國內發生幾起重大刑案，發現嫌犯都懸掛偽造車牌犯案，雲林地檢署指揮雲林縣警局深入追查並向監理單位調閱近期車牌因故遭吊扣共1196筆，並透過路口監視器系統分析清查，發現有部分車牌於「吊扣期間」卻仍在外行駛，尤其日前追緝一名女毒犯也發現使用變造車牌，進而發現網路購買假車牌，檢警查緝18人到案並查扣36面偽造車牌，依偽造特種文書移送法辦。

雲林縣警局指出，近來有不少重大刑事案件，偵辦過程中，發現部分嫌犯所駕駛的汽車，懸掛偽變造車牌，製造偵查斷點，規避檢警查緝，雲林地檢署與雲林刑大、交通大隊組成聯合查緝小組，積極查緝偽變造車牌。

雲林縣警局並公路局雲林監理站調閱近期車牌因故遭吊扣共1196筆，透過各路口建置的監視器系統分析清查，發現有部分車牌於「吊扣期間」，卻有使用車牌在外行駛，經查緝這些疑用變造車牌的車主到案，發現他們因超速或涉及公共危險案，在車牌經吊扣後，為繼續使用車輛，竟透過臉書、抖音及蝦皮等社群及網路購物平台，以每面8千到1萬6千元不等金額在網路購買偽造車牌，並懸掛於自小客車使用。

雲林檢警從今年8月17日至9月27日在雲林縣內、彰化縣、南投縣 嘉義縣的地區共查緝18人到案，並扣得偽造車牌36面，部分到案的被告，被檢察官聲請簡易判決處刑。