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巴貝多籍礦砂船失去動力被風浪拍打 逐漸靠向蘭嶼岸際恐擱淺

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

受強颱山陀兒影響在台東蘭嶼外海失去動力的巴貝多籍「BLUE LAGOON」礦砂船，船上共19名船員，空勤將船員吊掛蘭嶼機場，人員均無大礙。不過，船體在強勁風浪拍打下，逐漸靠向岸際恐擱淺風險。海保署、海巡、港務局及縣府等單位嚴密監控隨時應處。

環保局長郭建成表示，目前由海保署協調各單位監測，局裡相關人員已備妥各項器材待命，只要發現有滲油的情形，就會做後續防處措施，由於蘭嶼風浪大，先於人員安全為優先考量，再依上級指示作後續配合。

今天凌晨4點28分，海巡署接獲基隆海岸電台通報，一艘自中國曹妃甸港前往新加坡的巴貝多籍礦砂船航行台東蘭嶼外海時，受強颱山陀兒影響，遭遇海象惡劣，隨後在西南方18浬海面上失去動力，面對11級陣風、浪高6到7公尺，機艙進水，5點38分船長宣布棄船。

海巡署第一時間派遣南機隊高雄艦趕往救援，並通報航港局海事中心協調拖船前往協處。清晨6點多，空勤總隊第三大隊第三隊，出動黑鷹直升機自台東機場起飛，6點44分直升機飛抵現場，因現場風雨過大，無法進行吊掛，直升機返回機場。

空勤於上午11點再度派直升機飛抵現場救援，成功吊掛船員至蘭嶼機場，船員健康狀態都無礙。不過，船體在強勁風浪拍打下，逐漸靠向岸際恐有擱淺風險。

受強颱山陀兒影響在台東蘭嶼外海失去動力的巴貝多籍「BLUE LAGOON」礦砂船，船上共19名船員，空勤將船員吊掛蘭嶼機場，人員均無大礙。不過，船體在強勁風浪拍打下，逐漸靠向岸際恐擱淺風險。圖／蘭嶼民眾提供
受強颱山陀兒影響在台東蘭嶼外海失去動力的巴貝多籍「BLUE LAGOON」礦砂船，船上共19名船員，空勤將船員吊掛蘭嶼機場，人員均無大礙。不過，船體在強勁風浪拍打下，逐漸靠向岸際恐擱淺風險。圖／蘭嶼民眾提供

海巡署 蘭嶼 黑鷹直升機

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