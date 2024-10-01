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影／颱風進逼溪水暴漲3山友困瓦拉米步道 剩1天糧急求援

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

一支3人登山隊伍上月26日由台東向陽入山，預計昨天從瓦拉米登山口下山。昨天返程途中，在瓦拉米步道遇到溪水暴漲，3人撤回佳心駐在所紮營，請求消防單位協助撤離。消防、警察、保七等單位今早組成9人搜救隊伍入山救援，順利將3人救出。

花蓮縣消防局昨晚6時許接獲梁姓山友報案，與陳姓、孫姓一行3人，上月26日從台東向陽進入，30日要從花蓮瓦拉米步道下山。昨天下午走到瓦拉迷步道3.1公里時，發現因為山陀兒颱風逼近，溪水暴漲且水勢湍急，評估無法通過，決定先撤回4.5公里處的日據時期佳心駐在所遺址紮營夜宿，因原本昨天就要下山，身上只剩一天分糧食，請求協助撤離。

花蓮縣消防局第三大隊集結玉山國家公園南安管理站、保七總隊第六大隊南安小隊、林業署花蓮分署玉里工作站及玉里警分局等單位共9名搜救人員，今天清晨從玉里分隊出發上山，上午8時許與3人會合，趁著溪水稍退，架繩索助3人渡溪，上午10時許將3人帶出瓦拉米登山口，都平安無傷。

玉里消防分隊小隊長吳伯村說，後續會釐清相關內容，若確認有違規事項，將依據「花蓮縣登山活動管理自治條例」祭出罰則。

花蓮縣消防局第三大隊玉里消防分隊、玉里警方等單位，今早趕到瓦拉米步道，將受困的3名山友平安救出。記者王燕華／翻攝
花蓮縣消防局第三大隊玉里消防分隊、玉里警方等單位，今早趕到瓦拉米步道，將受困的3名山友平安救出。記者王燕華／翻攝
花蓮縣消防局第三大隊玉里消防分隊、玉里警方等單位，今早趕到瓦拉米步道，將受困的3名山友平安救出。記者王燕華／翻攝
花蓮縣消防局第三大隊玉里消防分隊、玉里警方等單位，今早趕到瓦拉米步道，將受困的3名山友平安救出。記者王燕華／翻攝
花蓮縣消防局第三大隊玉里消防分隊、玉里警方等單位，今早趕到瓦拉米步道，將受困的3名山友平安救出。記者王燕華／翻攝
花蓮縣消防局第三大隊玉里消防分隊、玉里警方等單位，今早趕到瓦拉米步道，將受困的3名山友平安救出。記者王燕華／翻攝

台東 山友 山陀兒颱風 玉山國家公園 花蓮

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