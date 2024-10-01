台中男想約女網友「膏膏纏」 約成功結果來的是她男友

台中市周姓男子在網路上認識一名女網友，有意追求，不斷邀約女網友出遊，但女網友已告知「已死會、有男友」，但周仍不放棄「膏膏纏」（台語：糾纏），女網友告知王姓男友後，今天凌晨約出周男在北屯一家超商會面，王找來2名友人以徒手、椅子攻擊周，市民錄影後報警，警方循線查緝王男等3人到案，將依聚眾鬥毆罪送辦。

第五警分局北屯所在今天凌晨2時許獲報，北屯區東光路一間超商，發生打人糾紛案件，警方到場時，涉案人都以鳥獸散，僅獨留被打傷的周姓男子在場，周男頭部有挫傷，送醫急救後無大礙。

經查，周男近期想邀約鄭姓女網友見面，但鄭女已告知有男友狀況，周仍不放棄，持續騷擾鄭女，鄭女告知王姓男友（38歲）後，今天凌晨2時許，鄭女約周男在案發的超商一見，王男則找來林姓友人等兩名友人到場，鄭女與周男進入超商後，王男等三人也進入超商，將周帶往店外後，以超商椅子、徒手方式，在街上毆打周，隨後逃逸。