巴貝多籍礦砂船進水…蘭嶼外海救援 空勤已成功吊掛6人

一艘巴貝多籍「BLUE LAGOON」礦砂船，在台東蘭嶼外海因「山陀兒」颱風進水傾斜棄船，船上共19名船員，空勤及海巡持續救援，目前空勤黑鷹直升機已成功吊掛6名船員，轉至蘭嶼機場，均無大礙，並持續救援中。

海巡署說，今天凌晨4時28分，海巡署接獲基隆海岸電台通報，「B」輪船上有19人（7名烏克蘭、9名埃及、3名俄羅斯），總噸43,498噸、存油為柴油(MGO)39噸、低硫燃油(VLSFO)227噸，載運礦砂67500噸，自中國曹妃甸港前往新加坡，在蘭嶼西南方18浬，因機艙進水，5時38分，「B」輪宣布棄船。

受到強颱「山陀兒」襲台影響，現場海象惡劣，最大陣風達11級、浪高6到7公尺，海巡署第一時間派遣南機隊高雄艦趕往救援，並通報航港局海事中心協調拖船前往協處。清晨6時6分，空勤總隊直升機自台東機場起飛，6時44分，直升機飛抵現場，因現場風雨過大，無法進行吊掛，直升機返回機場，海巡高雄艦仍持續趕往現場馳援。