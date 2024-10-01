快訊

山陀兒直撲台灣…打亂投資人股票交割時程 看5類樣態別違約

教檢通過率僅五成 素養題太難或素質惡化？

座車國道被撞駕駛截肢 漢翔董事長胡開宏連夜醫院陪伴

獨／女大生遭二次輾壓…母今同意解剖 檢不排除辦殺人

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

巨業客運施姓司機上月22日撞死東海大學林姓女大生，倖存王姓學姐向林母證稱，當時林女僅手臂被壓、喊「救命」，施查看後加油門才釀禍，因林母起初不願檢方解剖複驗，但後來爆發家屬質疑司機「二次輾壓」，檢警謹慎，再陸續通知王姓學姐、施姓司機訊問，今早與家屬解剖複驗，釐清死因；台中地檢署證實，此案仍有疑點需釐清，視相關事證，不排除以殺人罪方向偵辦。

經查，此案在上月26日由媒體報導，上月24日施姓司機交保後，前往林女靈堂上香、下跪致歉，當時林母就質疑施男，是否有如王姓學姐所證述，起初僅壓到女兒手臂，後來再上車加油門移車後，才釀成意外，施沒有否認，僅解釋怕壓到林女才移車，消息一出，引發外界議論。

台中地檢署檢察官原安排在上月24日解剖複驗，當日因林母激動，不願女兒解剖，檢察官參酌卷內事證、家屬意見後，認無解剖必要，未行解剖，遺體冰存在台中殯儀館

因家屬後來質疑「二次輾壓」狀況，經媒體報導，檢警陸續又在上月28日、30日，通知王姓學姐、施姓司機到案，釐清案發經過，另外也根據行車紀錄器、路口監視器、目擊證人等證據，架構案發的時序表，還原現場。

今天上午檢察官再與林母、林女胞弟到台中殯儀館解剖複驗，釐清林女死因；林母、林女胞弟，被記者詢問到相關問題時，婉拒受訪，僅說「全案配合檢警調查釐清」。

台中地檢署表示，此案隨著偵辦，仍有疑點需要釐清，因此今天由承辦檢察官到台中殯儀館解剖，以查明案發經過，全案目前依過失致死罪偵辦，不排除隨著事證發展，有依殺人罪方向偵辦的可能性。

東海大學林姓女大生（20歲）在上月22日，與王姓學姐（21歲）行經中區綠川東街、中山路的行人穿越道時，遭巨業客運施姓司機（65歲）撞上，林女被壓在車輪底下，救出時已無生命跡象，醫院宣告到院前死亡，施被檢方命以20萬元交保，施因覓保無著，獲1萬元交保。

東海大學林姓女大生遭巨業客運司機撞死案，檢警今天會同家屬，在台中殯儀館解剖複驗。記者陳宏睿／攝影
東海大學林姓女大生遭巨業客運司機撞死案，檢警今天會同家屬，在台中殯儀館解剖複驗。記者陳宏睿／攝影
東海大學林姓女大生遭巨業客運司機撞死案，檢警今天會同家屬，在台中殯儀館解剖複驗。記者陳宏睿／攝影
東海大學林姓女大生遭巨業客運司機撞死案，檢警今天會同家屬，在台中殯儀館解剖複驗。記者陳宏睿／攝影

公車 東海大學 檢察官 殯儀館 殺人

延伸閱讀

東海女大生被撞死…台中市公車大執法 5天抓35件違規

女大生命喪公車輪下…東海於追思會頒「榮譽畢業證書」 社友為她最後一舞

東海女大生被巨業司機二次輾壓？警昨再問目擊學姐釐清

東海女大生家屬控公車「2度輾壓」 高大成揭疑點：司機下車怎沒看到？

相關新聞

獨／女大生遭二次輾壓…母今同意解剖 檢不排除辦殺人

巨業客運施姓司機上月22日撞死東海大學林姓女大生，倖存王姓學姐向林母證稱，當時林女僅手臂被壓、喊「救命」，施查看後加油門...

網友P圖傳嘉巿放颱風假假訊息 警方要查了

山陀兒颱風來襲，昨各縣市政府陸續發布是否停班、課，嘉義市政府直到深夜10點多才宣布，期間有網友P圖停班停課在網路流傳開來...

影／颱風進逼溪水暴漲3山友困瓦拉米步道 剩1天糧急求援

一支3人登山隊伍上月26日由台東向陽入山，預計昨天從瓦拉米登山口下山。昨天返程途中，在瓦拉米步道遇到溪水暴漲，3人撤回佳...

巴貝多籍礦砂船進水…蘭嶼外海救援 空勤已成功吊掛6人

一艘巴貝多籍「BLUE LAGOON」礦砂船，在台東蘭嶼外海因「山陀兒」颱風進水傾斜棄船，船上共19名船員，空勤及海巡持...

台中男想約女網友「膏膏纏」 約成功結果來的是她男友

台中市周姓男子在網路上認識一名女網友，有意追求，不斷邀約女網友出遊，但女網友已告知「已死會、有男友」，但周仍不放棄「膏膏...

噁！男趁深夜侵入庭院躺地嗅女鞋 女屋主看監視器崩潰　

就愛這味？桃園姜姓女子某日凌晨即將就寢時，驚見1名怪異男子自外開啟她家一樓大門門栓，熟門熟路地進入庭院，朝放置鞋子的位置...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。