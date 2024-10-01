獨／女大生遭二次輾壓…母今同意解剖 檢不排除辦殺人

巨業客運施姓司機上月22日撞死東海大學林姓女大生，倖存王姓學姐向林母證稱，當時林女僅手臂被壓、喊「救命」，施查看後加油門才釀禍，因林母起初不願檢方解剖複驗，但後來爆發家屬質疑司機「二次輾壓」，檢警謹慎，再陸續通知王姓學姐、施姓司機訊問，今早與家屬解剖複驗，釐清死因；台中地檢署證實，此案仍有疑點需釐清，視相關事證，不排除以殺人罪方向偵辦。

經查，此案在上月26日由媒體報導，上月24日施姓司機交保後，前往林女靈堂上香、下跪致歉，當時林母就質疑施男，是否有如王姓學姐所證述，起初僅壓到女兒手臂，後來再上車加油門移車後，才釀成意外，施沒有否認，僅解釋怕壓到林女才移車，消息一出，引發外界議論。

台中地檢署檢察官原安排在上月24日解剖複驗，當日因林母激動，不願女兒解剖，檢察官參酌卷內事證、家屬意見後，認無解剖必要，未行解剖，遺體冰存在台中殯儀館。

因家屬後來質疑「二次輾壓」狀況，經媒體報導，檢警陸續又在上月28日、30日，通知王姓學姐、施姓司機到案，釐清案發經過，另外也根據行車紀錄器、路口監視器、目擊證人等證據，架構案發的時序表，還原現場。

今天上午檢察官再與林母、林女胞弟到台中殯儀館解剖複驗，釐清林女死因；林母、林女胞弟，被記者詢問到相關問題時，婉拒受訪，僅說「全案配合檢警調查釐清」。

台中地檢署表示，此案隨著偵辦，仍有疑點需要釐清，因此今天由承辦檢察官到台中殯儀館解剖，以查明案發經過，全案目前依過失致死罪偵辦，不排除隨著事證發展，有依殺人罪方向偵辦的可能性。