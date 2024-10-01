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噁！男趁深夜侵入庭院躺地嗅女鞋 女屋主看監視器崩潰　

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

就愛這味？桃園姜姓女子某日凌晨即將就寢時，驚見1名怪異男子自外開啟她家一樓大門門栓，熟門熟路地進入庭院，朝放置鞋子的位置走去，抓起高跟鞋倒地猛聞一陣才離去，回放監視器發現男子非首次出現，氣得報警逮人，桃園地檢署偵結，將鄭男依無故侵入他人住宅附連圍繞土地罪嫌起訴。

起訴指出，鄭男分別於今年4月18日凌晨1點34分，以及同月25日凌晨2點17分，自外開啟姜姓女子位於桃園市某區有著庭院的大門，無故進入庭院內，並拾取庭院內的女鞋，躺在地上聞嗅。

鄭男於4月25日凌晨第二度侵入庭院聞鞋子時，當場遭屋內的姜女撞見，察覺有異，立刻回看屋外的監視器影像，發現鄭男於4月18日也就是7天前也曾侵入她家庭院，抓著鞋子倒地猛聞，於是報警處理，轄區警方根據周邊監視器找到鄭男，警詢後送辦。

檢察官認為，鄭男先後2次侵入他人住宅附連圍繞之土地犯行，依刑法306條1項的無故侵入他人住宅附連圍繞土地罪嫌起訴，除向法官聲請簡易判決處刑外，也請法官將2次犯行分論併罰。根據刑法規定，可處1年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金。

鄭男今年4月間凌晨2度無故侵入民宅庭院，倒地猛聞女鞋，女屋主看監視器崩潰報警，桃園地檢署偵結，依無故侵入他人住宅附連圍繞土地罪嫌起訴。示意圖非本案。記者陳恩惠／攝影
鄭男今年4月間凌晨2度無故侵入民宅庭院，倒地猛聞女鞋，女屋主看監視器崩潰報警，桃園地檢署偵結，依無故侵入他人住宅附連圍繞土地罪嫌起訴。示意圖非本案。記者陳恩惠／攝影

庭院 桃園地檢署 監視器

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