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影／巴貝多籍礦砂船蘭嶼外海棄船 黑鷹風大空跑…19人待救

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

一艘巴貝多籍「BLUE LAGOON」礦砂船，在台東蘭嶼外海因「山陀兒」颱風進水傾斜，空勤總隊獲報後，派出黑鷹直升機自台東機場起飛，6時44分，直升機飛抵現場，因現場風雨過大，無法吊掛，直升機返回機場，目前海巡等救援單位全力救援19名外籍船員。

海巡署說，今天凌晨4時28分，海巡署接獲基隆海岸電台通報，「B」輪船上有19人（7名烏克蘭、9名埃及、3名俄羅斯），總噸4萬3498噸、存油為柴油(MGO)39噸、低硫燃油(VLSFO)227噸，載運礦砂6萬7500噸，自中國大陸曹妃甸港前往新加坡，在蘭嶼西南方18浬，因機艙進水，5時38分，「B」輪宣布棄船。

受到強颱「山陀兒」襲台影響，現場海象惡劣，最大陣風達11級、浪高6到7公尺，海巡署第一時間派遣南機隊高雄艦趕往救援，並通報航港局海事中心協調拖船前往協處。清晨6時6分，空勤總隊直升機自台東機場起飛，6時44分，直升機飛抵現場，因現場風雨過大，無法吊掛，直升機返回機場，目前高雄艦仍持續趕往現場馳援。

一艘巴貝多籍「BLUE LAGOON」礦砂船，在台東蘭嶼外海因「山陀兒」颱風進水傾斜，目前海巡等救援單位全力救援19名外籍船員。圖／蘭嶼鄉民提供
一艘巴貝多籍「BLUE LAGOON」礦砂船，在台東蘭嶼外海因「山陀兒」颱風進水傾斜，目前海巡等救援單位全力救援19名外籍船員。圖／蘭嶼鄉民提供

海巡署 海象 颱風 黑鷹直升機

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