新莊驚傳縱火 婦人情緒不穩在家燒棉被

新北市新莊區民安西路今天上午9時許發生住宅火警，火勢迅速撲滅，無人受傷。警方帶回1名涉嫌在家縱火燒棉被和衛生紙的中年婦人，查出是衛生局列管的身心障礙個案，因情緒激動先送醫就診。

據了解，當時有社區住戶看見對面鄰居家中冒出火煙，立刻報案，一度傳出樓上有大學生受困屋內，後來自行逃出。消防隊迅速趕抵，大約20分鐘內撲滅火勢，無人受傷，起火戶內只有1名中年婦人在場。

轄區光華派出所員警將婦人帶出屋外，她承認因為心情不好，在廁所燃燒棉被和衛生紙。經查婦人領有手冊，是衛生局列管的身心障礙個案，由於她情緒激動，先由員警戒護送醫就診。