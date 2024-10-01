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台中9旬翁思念老家騎腳踏車迷路 10多公里騎8小時還沒到

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中一名9旬老翁思念老家，騎腳踏車尋訪迷路，10多公里騎8小時還沒到，累到坐路旁休息，員警扶他回派出所，通知家屬帶回。

台中市沙鹿區一名92歲老翁因想念以前住在清水區的老家，上月29日早上7時，他趁著家人都不注意，獨自騎著腳踏車，從沙鹿區沙田路往清水方向騎，因迷途找不到路，下午3時，他騎到高美濕地，騎了8小時，當天氣溫高，途中又未喝水進食，他最後體力不支，坐在一間正在遶境宮廟塔建的棚子內休息。

台中市清水警分局高美所副所長李財安及警員徐振哲當天執行宮廟交通疏導勤務時，發現老翁喘著大氣，臉色蒼白，全身濕透，員警發現異樣，上前關懷詢問，老翁表示「思念清水老家，想要回去看看」，又表示「我都沒休息就是找不到房子，奇怪喔，快要騎不動了，但心裡卻想著轉個彎就到了，轉過來後卻看到有棚子休息」。

老翁表示他從沙鹿區味丹附近早上騎車出門，但無法說出確切住處及聯絡電話，警方擔心老翁中暑，帶他回派出所休息，警方查出老翁家屬已向轄區警方報案請求協尋，通知家屬報平安並將老翁接回家。

清水警分局高美所長莊凱宇提醒民眾，家中如有長者或需照顧家屬，平常應多加注意其生活起居及出入動向，防止走失意外發生，在其身上佩掛足資辨識身分的電話等資料，以利警方迅速聯繫家屬。

台中一名9旬老翁思念老家，從台中沙鹿要騎到清水，騎腳踏車迷路8小時，員警協助扶他回派出所休息。圖／警方提供
台中一名9旬老翁思念老家，從台中沙鹿要騎到清水，騎腳踏車迷路8小時，員警協助扶他回派出所休息。圖／警方提供

台中市 老家 腳踏車

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