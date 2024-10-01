「阿宏」翻版！台北女遭丟包流落嘉市街頭 警助川資返家
去年7月間有名女網友疑被網友「阿宏」丟包流落嘉義市街頭，經嘉義市暖警協助川資返家；近來又有名女網友和男網友見面後流落嘉義市街頭，女子聲稱網友突然失聯自己又丟失錢包，求助警方，警方同樣提供川資讓她順利返回台北市。
市警局表示，八掌派出所警員楊三瑩、黃柏儕於日前擔服巡邏勤務，有名女子神情慌張走進派出所表示，早上從台北坐火車到嘉義要與網友相約見面，不料途中不慎遺失錢包，與網友失聯，走出車站後遊走街頭且人生地不熟一時不知所措，時下天氣炎熱，身體已疲憊，只能尋求警方求助。
員警關懷詢問得知40多歲蔡姓女子家住台北市，特地搭車南下到嘉義期待與網友見面，但雙方在嘉義市西區見面後，男網友搞失聯，更慘的是她在嘉義火車站附近遺失了錢包，內有信用卡、現金及回程的車票，蔡女頓時陷入困境神情焦急，因此到派出所向警方尋求協助。
楊、黃2員耐心地詢問事件原委，安撫蔡女焦急的情緒，協助蔡女將遺失的信用卡止付掛失，並申請川資短缺的機制讓蔡女領取得返鄉乘車票換票證，並熱心關懷載往嘉義車站順利搭車返回台北，當蔡女抵達車站且順利拿到返鄉車票時，頻頻向警方表達感謝，對於警方的幫助深表感激「真的非常謝謝你們，否則我都不知道該怎麼辦了」。
八掌派出所所長陳彥丞表示，因意外遺失財物的狀況，警方會依據相關法規提供必要協助，確保每一位民眾都能夠得到及時的救助與幫忙。這場突如其來的事件，不僅展現了警察細心助人的精神，也彰顯了社會救助福利制度在危急時刻對民眾的實質幫助。
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