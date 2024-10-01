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國1北上台南段凌晨火燒車 大貨車司機逕離場親自報警恐挨罰
中山高北上台南下營路段今凌晨傳出追撞車禍，休旅車撞及大貨車後起火燃燒，休旅車駕駛輕傷，詳細肇事原因待釐清。而70多歲大貨車司機擅自駛離現場至新營分隊報案，將面臨3000元以上、9000元以下罰鍰。
事故發生在北上299公里下營系統交流道附近，時間在今凌晨4點半許，警方初步調查，當時51歲陳男駕駛休旅車不明原因追撞前方由77歲蕭姓男子所駕駛的大貨車，休旅車撞擊後起火全面燃燒，陳男及時逃出，身上有輕微擦挫傷。
結果蕭某持續開著大貨車10多公里，來到國道四隊新營分隊報案。警方事後對陳、蕭兩人酒測，測值均為零排除酒駕。
國道四隊呼籲，駕駛人務必注意車前狀況，切勿分心或疲勞駕駛，若不慎肇事後應依規定處置、提供必要救護，不得逕自駛離現場，違者將可處3000至9000元罰鍰。
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