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國1北上台南段凌晨火燒車 大貨車司機逕離場親自報警恐挨罰

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

中山高北上台南下營路段今凌晨傳出追撞車禍休旅車撞及大貨車後起火燃燒，休旅車駕駛輕傷，詳細肇事原因待釐清。而70多歲大貨車司機擅自駛離現場至新營分隊報案，將面臨3000元以上、9000元以下罰鍰。

事故發生在北上299公里下營系統交流道附近，時間在今凌晨4點半許，警方初步調查，當時51歲陳男駕駛休旅車不明原因追撞前方由77歲蕭姓男子所駕駛的大貨車，休旅車撞擊後起火全面燃燒，陳男及時逃出，身上有輕微擦挫傷。

結果蕭某持續開著大貨車10多公里，來到國道四隊新營分隊報案。警方事後對陳、蕭兩人酒測，測值均為零排除酒駕。

國道四隊呼籲，駕駛人務必注意車前狀況，切勿分心或疲勞駕駛，若不慎肇事後應依規定處置、提供必要救護，不得逕自駛離現場，違者將可處3000至9000元罰鍰。

大貨車司機擅自離開現場前往國道四隊新營分隊報案，將面臨3000元以上、9000元以下罰鍰。記者謝進盛／翻攝
大貨車司機擅自離開現場前往國道四隊新營分隊報案，將面臨3000元以上、9000元以下罰鍰。記者謝進盛／翻攝
中山高台南下營系統交流道附近發生休旅車追撞大貨車起火，駕駛及時逃出。記者謝進盛／翻攝
中山高台南下營系統交流道附近發生休旅車追撞大貨車起火，駕駛及時逃出。記者謝進盛／翻攝

休旅車 台南 國道 車禍

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