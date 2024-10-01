網友P圖傳嘉巿放颱風假假訊息 警方要查了

山陀兒颱風來襲，昨各縣市政府陸續發布是否停班、課，嘉義市政府直到深夜10點多才宣布，期間有網友P圖停班停課在網路流傳開來，因為與官方圖片幾分相似，不少人誤以為真，市府不得不發文澄清，「勿轉傳假消息」、「以免觸法」，今天已責成警察局調查；這也是少見因颱風假引發假訊息事件。嘉義地檢署表示，亂傳不實訊息涉社維法，可拘留、罰3萬元，也有刑事責任。如市府提告依法受理。

嘉義市政府直至昨天深夜10點多才宣布今天正常上班、上課，每次嘉義市總是要在壓軸時段登場，令市民很有感。尤其大嘉義生活圈的嘉義縣已宣布停班、停課，大家殷切盼望市府是否跟進，但等待太久，網路上已有人發布停班、課P圖，讓許多人甚至部分媒體信以為真，紛紛引用轉傳。

市府發現網路流傳著未經查證訊息，晚上9點30分左右趕緊發布澄清訊息，並警示，「勿P圖再製」、「勿轉傳假消息」、「以免觸法」；為抑止假消息亂象，今天已責成市警局調查。

律師張道周表示，未經查證訊息發布於網路已涉社會秩序維護法63條1項5款「散佈謠言，足以影響公共之安寧者。」可處3日以下拘役，或3萬元以下罰鍰。是否涉及刑事責任，需依其內容而定。有可能涉及刑法毀謗罪、公然侮辱罪、恐嚇公眾罪、煽惑他人犯罪或違背法令罪。

嘉義地檢署主任檢察官江金星表示，經舉報意圖影響公共秩序、散布傳播明知為不實之事，足以使公眾產生畏懼或恐慌之假訊息（出於惡意、虛偽造假、造成危害等），始予以處罰。可能會有行政責任：散布謠言，足以影響公共之安寧者，可依社會秩序維護法拘留或罰鍰。網路散布假新聞、假消息，刑事責任部分，有刑法第310條毀謗罪、第309條公然侮辱罪、第151條恐嚇公眾罪、第153條煽惑他人犯罪或違背法令罪等。

但是，以昨晚約8點58分左右，在相關公眾LINE群組，出現「嘉義市政府宣布停班、停課之P圖」，不到2分鐘，隨即收回，嘉市政府隨即發布上開訊息指正。且由文案內容觀之，僅表示「放颱風假」，或許尚難認為「足以使公眾產生畏懼或恐慌」？但是嘉市政府若決定提告，仍將依法受理。