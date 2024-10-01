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漢翔董事長座車國道被撞駕駛截肢 胡開宏連夜醫院陪伴

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

漢翔公司董事長胡開宏座車昨晚在國道被撞，他的駕駛當場斷腳送醫截肢，胡開宏在旁有驚無險，連夜在醫院陪伴駕駛中，漢翔公司今天強調，駕駛因公務受傷，公司一定全力照顧並爭取權益。

漢翔公司人員說，胡開宏董事長為了國家無人機大聯盟，近日勞心勞力策畫推動相關工作，昨晚在台北與國外公司簽完備忘錄，為了趕回台中另行處理公務時，在高速公路發生嚴重車禍；司機腳被撞斷，胡董事長平安沒事。

漢翔公司今天表示，董事長座車昨晚在國道被撞後，駕駛和董事長下車查看，駕駛拿警告標誌要到車後時，被另一車又追撞，董事長站在車前沒被撞，他看到駕駛受傷後，立刻趕到車後護著受傷的駕駛，昨晚也連夜在醫院照顧，目前仍在醫院陪伴，駕駛已完成截肢手術已清醒。

漢翔公司說明，駕駛沒有疲勞開車，在台北休息5小時，公司一定全力照顧並協助。

國道一號五楊高架南向路段昨晚發生車禍，轎車被後車追撞後，駕駛下車準備拿故障警告標誌時，被後方2輛轎車撞上，造成4車受損，33歲王姓男駕駛右小腿骨折送醫截肢。

國道1號五楊高架南向51.5公里昨晚發生一輛小客車遭後車追撞，駕駛下車拿取故障警告標誌時又再遭後方2車撞上，造成4車毀損。記者周嘉茹／翻攝
國道1號五楊高架南向51.5公里昨晚發生一輛小客車遭後車追撞，駕駛下車拿取故障警告標誌時又再遭後方2車撞上，造成4車毀損。記者周嘉茹／翻攝
國道1號五楊高架南向51.5公里昨晚發生一輛小客車遭後車追撞，駕駛下車拿取故障警告標誌時又再遭後方2車撞上，造成4車毀損。記者周嘉茹／翻攝
國道1號五楊高架南向51.5公里昨晚發生一輛小客車遭後車追撞，駕駛下車拿取故障警告標誌時又再遭後方2車撞上，造成4車毀損。記者周嘉茹／翻攝
國道1號五楊高架南向51.5公里昨晚發生一輛小客車遭後車追撞，駕駛下車拿取故障警告標誌時又再遭後方2車撞上，造成4車毀損。記者周嘉茹／翻攝
國道1號五楊高架南向51.5公里昨晚發生一輛小客車遭後車追撞，駕駛下車拿取故障警告標誌時又再遭後方2車撞上，造成4車毀損。記者周嘉茹／翻攝
國道1號五楊高架南向51.5公里昨晚發生一輛小客車遭後車追撞，駕駛下車拿取故障警告標誌時又再遭後方2車撞上，造成4車毀損。記者周嘉茹／翻攝
國道1號五楊高架南向51.5公里昨晚發生一輛小客車遭後車追撞，駕駛下車拿取故障警告標誌時又再遭後方2車撞上，造成4車毀損。記者周嘉茹／翻攝
漢翔董事長胡開宏。本報系資料照
漢翔董事長胡開宏。本報系資料照
漢翔董事長胡開宏(舉右手者)去年領軍，將4架勇鷹一次飛往台東空軍基地，完成年度飛交17架的合約目標。本報資料照
漢翔董事長胡開宏(舉右手者)去年領軍，將4架勇鷹一次飛往台東空軍基地，完成年度飛交17架的合約目標。本報資料照

國道 截肢 漢翔公司 董事長 車禍

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