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里港警分局九如所首位女所長 她從護理師到成為警察
屏東縣里港警分局九如分駐所派任首位女所長蔡惠茹，警大交通管理研究所畢業，她曾任護理師，看盡醫院急診室生老病死，嚮往警察見義勇為服務精神，2022年畢業後分發到里港分局，昨派任九如所長，也是該所成立以來首位女性所長。
31歲蔡惠茹從警大研究所畢業後，分發到里港警分局，在內勤歷練負責勤務督察，今年5月先派任九如所副所長，熟悉外勤工作，充滿挑戰，鄉親知道她曾是護理師，稱她是護理師副所長，有些疑難雜症，都會跟她初步詢問。
里港警分局昨舉行所長布達典禮，蔡惠茹邀請爸爸觀禮，家人對她從護理師轉戰警察給予支持。蔡惠茹說，家中務農種鳳梨，九如鄉也是農業特色多。她從護理系二技畢業後，擔任醫院門診護理師四年，轉戰警察工作，她說，警察可以更接近民眾需求，警察工作雖然辛苦，跟同事們一起分工完成案件偵辦，重視團隊精神，很有成見感。
里港警分局指出，此次除了九如所新任所長蔡惠茹外，也調派歷練豐富，現任新南所副所長張泄文擔任九如分駐所副所長，張泄文警專17期畢業曾任職九如所勤務巡佐，對於轄區概況瞭若指掌。
九如所分駐所包括所長有17人，分局長温基興說，九如所位居九如鄉中心，是通往屏東市區和國道三號九如交流道交通要道，承擔九如鄉治安、交通的重責大任，是分局繁重勤務單位，除做好「治安平穩」、「交通順暢」及「民眾安心」等三大警政工作主軸外，更要凝聚團隊士氣，帶給鄉親安定與幸福的居住環境。
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