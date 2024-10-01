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巴貝多礦砂船台東外海進水棄船 海巡署颱風天全力救援

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

海巡署指出，巴貝多籍「BLUE LAGOON」礦砂船，在台東外海因「山陀兒」颱風進水傾斜，目前台灣救援單位全力救援19名外籍船員。

海巡署說，今天凌晨4時28分，海巡署接獲基隆海岸電台通報，「B」輪船上有19人（7名烏克蘭、9名埃及、3名俄羅斯），總噸43,498噸、存油為柴油(MGO)39噸、低硫燃油(VLSFO)227噸，載運礦砂67500噸，自中國曹妃甸港前往新加坡，在蘭嶼西南方18浬，因機艙進水，5時38分，「B」輪宣布棄船。

受到「山陀兒」颱風襲台影響，現場海象惡劣，最大陣風達11級、浪高6到7公尺，海巡署第一時間派遣南機隊高雄艦趕往救援，並通報航港局海事中心協調拖船前往協處。

清晨6時6分，空勤總隊直升機自台東機場起飛，6時44分，直升機飛抵現場，因現場風雨過大，無法進行吊掛，直升機返回機場，目前高雄艦仍持續趕往現場馳援。

巴貝多籍礦砂船在台東外海，因機艙進水棄船，台灣救援單位正全力救人，圖為海巡署高雄艦趕赴出事海域現場。記者廖炳棋/翻攝
巴貝多籍礦砂船在台東外海，因機艙進水棄船，台灣救援單位正全力救人，圖為海巡署高雄艦趕赴出事海域現場。記者廖炳棋/翻攝

台東 海巡署 直升機

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