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影／萬華男騎士「搶快起步」正面撞公車 臉是血送醫身亡

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

陳姓男子昨天清晨6時許騎機車在西園路一段等紅燈，孰料在燈號轉綠燈前提早起步，攔腰撞上一輛搶黃燈經過的公車，陳男頭部鮮血直流，昏迷不醒，當場沒了呼吸心跳，緊急送醫仍搶救不治身亡。

萬華警方9月30日清晨6時35分獲報，北捷龍山寺一號出口外、和平西路三段與西園路一段口發生車禍，現場是機車跟公車相撞，機車傷者陳男（32歲）沒有生命跡象、大面積出血，協助送台大醫院急救，搶救逾2小時仍亡。

警方調閱監視器畫面，發現當時公車闖黃燈快速通過路口，而死者陳男原本在停止線等待，不明原因在燈號還是紅燈時、轉綠燈前搶快起步，直接正面撞上公車右側車身。

現場無人酒駕，公車司機王姓男子（63歲）警詢時供稱，自己沒有闖紅燈，是在黃燈時加入通過，也不知道為什麼會被撞，事後才發現立刻停車、協助報警。

北市和平西路三段與西園路一段口，昨天發生死亡車禍。記者翁至成／翻攝
北市和平西路三段與西園路一段口，昨天發生死亡車禍。記者翁至成／翻攝
北市和平西路三段與西園路一段口，昨天發生死亡車禍。記者翁至成／翻攝
北市和平西路三段與西園路一段口，昨天發生死亡車禍。記者翁至成／翻攝
北市和平西路三段與西園路一段口，昨天發生死亡車禍。記者翁至成／翻攝
北市和平西路三段與西園路一段口，昨天發生死亡車禍。記者翁至成／翻攝
北市和平西路三段與西園路一段口，昨天發生死亡車禍。記者翁至成／翻攝
北市和平西路三段與西園路一段口，昨天發生死亡車禍。記者翁至成／翻攝

台大醫院 機車騎士 監視器 車禍

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