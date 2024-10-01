聽信保證獲利…台南男衝銀行要匯50萬 警勸導戳破詐騙謊言
37歲林姓男子昨天到台南市府前路某銀行要匯款50萬元，行員提問匯錢用途，林神情有異表示要出國旅費及買家電，行員警覺有異報警了解後，他改口說要投資股票，女網友不只分析股市消息，還要求他匯錢代操作「保證獲利」，警方員耐心解說下，林才理解這是詐騙陷阱未匯款。
據了解，林是透過臉書投資社群結識女網友「雅晴」，在對方介紹下加入股票投資群組，群組內的老師每天分析股市行情，不斷以「獲利滿倉的推廣訊息」投資話術誘騙群組內的網友，女網友不斷聲稱有飆股內線，做短線進出獲利豐厚。
女網友還說服林提款50萬元來投資賺錢，佯稱代為操作股票每天將獲利數萬元，林信以為真，為把握賺錢機會，決定將50萬元積蓄投入股市。為避免行員關懷提問起疑心，女網友還交待他提款時須找其他理由，比如出國旅遊費用或是購買家電等，不要說投資之用。
林於昨天上午10點到府前路銀行要提領匯款，行員提問匯錢用途時，見林神情有異通報市警二分局南門派出所，到場處理警員魏文星、郭昱佑勸說下，總算戳破出國旅費及購買家電的謊言，林坦承是要投資股票。
警員提醒林，詐騙集團群組傳送「穩賺不賠、絕對獲利」博取信任，後續派員前往收取現金都是典型的投資詐騙手法，切勿輕信網路來路不明的投資訊息，員警苦心勸告林男這是以高獲利誆騙民眾假投資真詐騙手法，這投資往往是有去無回，並說明類似詐騙新聞案例，林男這才察覺有異，恍然大悟，從詐騙圈套中驚醒，決定停止匯款。
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