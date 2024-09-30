快訊

鐵公路異動懶人包！台鐵1日午前南北迴線停駛 5公路封閉

國1南向五楊高架追撞 男下車拿故障號誌又被撞小腿截肢

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

國道1號五楊高架南向51.5公里今晚發生一輛小客車因慢速遭後車追撞，駕駛下車準備拿取故障警告標誌時，又再遭後方2輛小客車撞上，造成4輛車車頭、車尾嚴重毀損，33歲王姓男駕駛右小腿開放性骨折送醫截肢。

國道警方指出，今晚間8點08分，國道1號五楊高架南向51.5公里一輛小客車疑似要下機場系統交流道，先是橫跨車道慢速行駛在外側車道，造成後方車輛追撞，隨後因33歲王姓男駕駛欲從後車廂拿取故障警告標誌時，又再遭後方2輛小客車追撞肇事。

整起事故造成王姓駕駛右小腿開放性骨折送至部立桃園醫院，經處置後右小腿截肢，生命跡象穩定，後續將轉送至林口長庚醫院。警方將調閱相關影像追查跨越槽化線車輛，並通知到案說明。

國道1號五楊高架南向51.5公里今晚發生一輛小客車遭後車追撞，駕駛下車拿取故障警告標誌時又再遭後方2車撞上，造成4車毀損。記者周嘉茹／翻攝
國道1號五楊高架南向51.5公里今晚發生一輛小客車遭後車追撞，駕駛下車拿取故障警告標誌時又再遭後方2車撞上，造成4車毀損。記者周嘉茹／翻攝
國道1號五楊高架南向51.5公里今晚發生一輛小客車遭後車追撞，駕駛下車拿取故障警告標誌時又再遭後方2車撞上，造成4車毀損。記者周嘉茹／翻攝
國道1號五楊高架南向51.5公里今晚發生一輛小客車遭後車追撞，駕駛下車拿取故障警告標誌時又再遭後方2車撞上，造成4車毀損。記者周嘉茹／翻攝
國道1號五楊高架南向51.5公里今晚發生一輛小客車遭後車追撞，駕駛下車拿取故障警告標誌時又再遭後方2車撞上，造成4車毀損。記者周嘉茹／翻攝
國道1號五楊高架南向51.5公里今晚發生一輛小客車遭後車追撞，駕駛下車拿取故障警告標誌時又再遭後方2車撞上，造成4車毀損。記者周嘉茹／翻攝
國道1號五楊高架南向51.5公里今晚發生一輛小客車遭後車追撞，駕駛下車拿取故障警告標誌時又再遭後方2車撞上，造成4車毀損。記者周嘉茹／翻攝
國道1號五楊高架南向51.5公里今晚發生一輛小客車遭後車追撞，駕駛下車拿取故障警告標誌時又再遭後方2車撞上，造成4車毀損。記者周嘉茹／翻攝

五楊高架 國道 標誌

延伸閱讀

國3北上龍潭段遊覽車追撞2轎車幸無人傷 42乘客緊急接駁

影／桃園轎車超車追撞2機車釀3人傷 目擊者驚呼過程全錄下

通訊設備連環爆蒙受大打擊 真主黨曝：1500名戰士被炸瞎或截肢

趕公職考試不慎追撞！桃警護送他直奔考場 金榜題名訪警致謝

相關新聞

國1南向五楊高架追撞 男下車拿故障號誌又被撞小腿截肢

國道1號五楊高架南向51.5公里今晚發生一輛小客車因慢速遭後車追撞，駕駛下車準備拿取故障警告標誌時，又再遭後方2輛小客車...

嘉市資收場疑鋰電池擠壓高熱起火 環保局籲做好垃圾分類

嘉義市彌陀路資收場今天晚間5點56分傳出火警，市消防局獲報出動消防灑水車滅火，10分鐘火勢立即撲滅。市府經監控周遭空氣品...

台9線台東太麻里「巨大落石」從空而降 男駕駛撞上困車內

山陀兒颱風來襲，台東縣太麻里台9線392.5公里處發生落石，一輛貨車疑因撞上落石發生車禍，男姓駕駛人受困車內動彈不得。台...

小貨車國3爆胎翻覆 瓦斯桶散落大甲外側車道險象環生

21歲的蔡姓男子今天下午2時10分駕駛小貨車行經國道3號南向158.1公里大甲路段時，因後輪突然爆胎，失控撞擊外側護欄後...

影／女山友墜雙龍林道10米深谷 摔斷腿困10小時搜救隊背下山

南投信義雙龍林道昨女山友跌落10米深邊坡，疑似摔斷大腿，無法行動，對外求援；消防局獲報後，考量颱風來襲，昨立刻組成搜救隊...

士林6公尺高路樹「連根拔起」無預警倒塌 砸中婦人送醫

台北市士林區中正路310號前一棵高約6公尺、直徑約35公分的路樹，無預警連根拔起倒塌，樹枝砸中年約60歲婦人左腳，幸好意...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。