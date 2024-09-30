國1南向五楊高架追撞 男下車拿故障號誌又被撞小腿截肢

國道1號五楊高架南向51.5公里今晚發生一輛小客車因慢速遭後車追撞，駕駛下車準備拿取故障警告標誌時，又再遭後方2輛小客車撞上，造成4輛車車頭、車尾嚴重毀損，33歲王姓男駕駛右小腿開放性骨折送醫截肢。

國道警方指出，今晚間8點08分，國道1號五楊高架南向51.5公里一輛小客車疑似要下機場系統交流道，先是橫跨車道慢速行駛在外側車道，造成後方車輛追撞，隨後因33歲王姓男駕駛欲從後車廂拿取故障警告標誌時，又再遭後方2輛小客車追撞肇事。