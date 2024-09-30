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小貨車國3爆胎翻覆 瓦斯桶散落大甲外側車道險象環生
21歲的蔡姓男子今天下午2時10分駕駛小貨車行經國道3號南向158.1公里大甲路段時，因後輪突然爆胎，失控撞擊外側護欄後翻覆，車上的瓦斯桶四處散落在道路上，蔡男則送醫，所幸僅送輕傷。
國道第七警察大隊大甲分隊據報，立即調派巡邏車、救護車前往處理，並前往事故現場後方警戒，疏導車流。因為本事故，該段國道因此封閉外側車道及輔助車道進行拖吊、清掃路面，所幸並未影響車流，並在15分鐘後即把現場排除並恢復通車。
國道第七警察大隊呼籲。駕駛人 平時應做好車輛定期保養，上路前檢查車況，若行進中發現有異常，應開啟警示燈並注意後方來車，以漸進式滑離車道停在路肩待援。若車輛無法滑離車道時，應顯示危險警示燈，並於後方100公尺以上擺放故障標誌，人員盡速下車至護欄外或安全處所待援。
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